四種食物 恐引發偏頭痛

頭痛。示意圖。Photo by Nik Shuliahin 💛💙 on Unsplash

根據辛辛那提大學加德納神經科學研究所頭顏疼痛中心主任馬丁(Vincent Martin)醫師，高達半數的偏頭痛患者表示，食物會誘發偏頭痛。儘管每個人的誘發食物不同，但馬丁指出，仍有幾種常見的食物，會導致偏頭痛的發生。

咖啡 因

馬丁指出，咖啡因對頭痛來說有好有壞。一杯濃咖啡或其他咖啡因飲料，能幫助患者舒緩疼痛。且市面上許多非處方止痛藥，像是 Excedrin，都含有咖啡因和止痛成分。

馬丁指出，若有習慣攝入咖啡因，就該定時定量，突然增加或減少攝取，也可能會誘發偏頭痛。他建議，每天在同一時間攝入等量的咖啡因，即使是周末也一樣。

酒精

約29%至36%的偏頭痛患者稱，含酒精飲料會誘發偏頭痛，但馬丁指出：「這可能取決於你所說的酒精飲料種類。」有研究顯示，紅酒比伏特加更容易導致偏頭痛。

馬丁表示，有理論稱發酵過程中產生的組織胺(histamines)，為偏頭痛誘因。研究顯示，組織胺含量最高的葡萄酒，更容易誘發偏頭痛。其他資料也顯示，壓力大時飲酒，更可能引發偏頭痛。脫水也可能是誘因之一。

其他同樣含有高組織胺的起司和發酵食品，也容易誘發頭痛。建議：若要食用這類食品，請先服用抗組織胺藥物。

巧克力

高達22%偏頭痛患者表示巧克力會誘發偏頭痛。但「營養素」(Nutrients)雜誌上，審核針對巧克力和偏頭痛關係的數項研究發現，並沒有足夠證據顯示，偏頭痛患者得禁吃這種甜食。

專家指出，造成其中差異可能是因為當人想吃巧克力的時候，血清素會較低，可能因此會導致偏頭痛，但偏頭痛患者反將發做歸咎於食用巧克力。

常見食品添加劑

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，食物中的某些化學物質和防腐劑可能會導致敏感人群頭痛。味精就是一個例子；研究人員表示，雖沒有足夠證據顯示，味精是偏頭痛誘因，但有些許研究發現兩者間有關係。且聯邦食品與藥物管理局 (FDA )多年來，都有收到食用後出現頭痛和噁心的報告。

馬丁建議注意成份標籤上，若標有天然香料、昆布提取物和水解植物蛋白等成分，這些通常都含有味精。其他可能誘發偏頭痛的添加劑，還包括硝酸鹽(nitrates)和人工甘味，儘管這說法還證據不足。