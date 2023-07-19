在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

電視美食節目主持人易娜·加藤認為多數人在家做飯時經常會犯的一個錯誤是：沒有正確地使用鹽。Getty Images

電視美食節目「赤腳女爵」（Barefoot Contessa）主持人易娜·加藤（Ina Garten）擅長烹煮療癒食物（comfort food）和家常菜，她認為多數人在家做飯時經常會犯的一個錯誤是：沒有正確地使用鹽。

加藤在接受美食網站Bon App étit訪問時表示，大多數人都用錯的一種調味料就是鹽。她說，無論食物是甜是鹹，鹽在每道菜中都扮演非常重要的角色。

加藤透露，在烹飪時，她會使用Diamond Crystal品牌的猶太 鹽（Kosher Salt），她稱讚這種取自海或岩石、顆粒較粗的猶太鹽「總是那麼完美」。

加藤表示，想在烹飪上一顯身手時最好使用猶太鹽，這種片狀鹽能讓食物增添更多的風味和口感。她說，當她在鹹派上刷蛋液時，撒上一點猶太鹽會讓派皮更脆，「保證美味」。

加藤說，當她想在食物上最後灑點鹽時，會選擇一種名為Fleur de Sel的法國海鹽，它的鹹味恰到好處，或者是Maldon英國片狀鹽。

加藤在2019年接受美食網站The Kitchn訪問時曾表示，多數人在用鹽和胡椒調味時犯的最大錯誤是「用得不夠多」。

她說，每份食譜 都說要根據個人口味來調味，但如果你不知道它應該是什麼味道，怎麼能根據個人口味來調味呢？如果雞湯沒有調好味，喝起來就像骯髒的洗碗水。

加藤強調，當放了足夠的鹽，才能真正品嘗到雞肉、蔬菜 和香料的美味。