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蘋果削皮吃 錯失五大好處

編譯俞仲慈／即時報導
蘋果。Image by Fumiaki Hayashi from Pixabay
蘋果。Image by Fumiaki Hayashi from Pixabay

芬蘭研究顯示，每周吃五顆蘋果的人，罹患糖尿病、心臟病和癌症機率是世界上最低，驗證一句西諺：「每天吃一顆蘋果，可遠離醫師。」而且營養專家表示，吃蘋果好處多多，但更重要的是連皮吃下去，才能攝取到身體所需的養分和纖維質。

營養師傑斯瓦(Roopshree Jaiswal)建議：「吃蘋果連皮吃才能攝取到最多的營養成分。」因為削掉果皮扔進垃圾桶，白白浪費蘋果三分之一的總纖維質，以及蘋果皮所含的葉酸和大部分維生素E和維生素K等營養成分。 

總結蘋果皮的五大優點：

一、果皮富含纖維質

一顆中等大小的蘋果皮含有1.3公克纖維質，而且吃蘋果皮可以同時攝取可溶性和不可溶性兩種類型纖維，蘋果總纖維量約77%屬於不可溶性纖維，透過和水分的結合，可將消化後的廢物推入大腸，防止便秘發生；至於可溶性纖維則和消化腸道中的水分混合，變成凝膠狀，帶來腹部的飽足感，減緩吸收食物養分的速度，防止血糖飆升，同時也有益於降低膽固醇指數。

二、有助於維護肺部健康

蘋果皮含有豐富的槲皮素(quercetin)，是一種功效強大的抗炎化合物，可以保護肺部和心臟，免受疾病侵害。

三、有助於維護心臟健康

根據實驗證實，蘋果皮所含的多酚(polyphenols)有助於降低血壓和膽固醇指數，並增加血管彈性，有益於維護心臟健康。

四、蘋果皮有益減重

蘋果皮所含的高纖維質，可以維持更久時間的飽足感，預防暴飲暴食習慣，因為熱量消耗減少，也會減少進食，有助減輕體重；此外，蘋果皮所含多酚，已經被證實可以抑制葡萄糖和脂肪的吸收，進而有益於減重。

五、多種營養素和抗氧化物「類黃酮」

蘋果皮含有約72%抗氧化維生素E和骨骼組織所需的維生素K，並富含一顆蘋果近一半的總鐵量和所有葉酸成分；蘋果會產生一種名為「類黃酮」(flavonoids)的抗氧化物，在不穩定的自由基分子損害健康細胞前，可先行達到中和效果，蘋果皮所含的類黃酮化合物，約佔整顆蘋果27.5%，而且根據萊納斯·鮑林研究所(Linus Pauling Institute)指稱，類黃酮具有預防心血管疾病、抑制癌細胞生長的功效。

減重 心臟病 癌細胞

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