小蘇打 輕鬆洗去蔬果表面農藥

要清洗蔬果上的農藥，可借助小蘇打。(Getty Images)

底特律一位專業主廚在社群網站 上分享透過小蘇打(baking soda)，便可清洗掉蔬果表面的農藥，不只降低人體受到農藥化學物質危害風險，也可降低環境受到衝擊。

目前在底特律知名的Detroit 75 Kitchen餐廳擔任主廚的納薩爾(Mike Nassar)，他所拍攝的清洗農藥殘留TikTok影片已獲得超過1400萬次瀏覽；影片中他傳授利用小蘇打輕鬆洗掉蔬果的有害農藥。

納薩爾表示，水果與蔬菜 都會噴灑農藥，他以草莓為例，首先放在碗中並加入幾匙小蘇打，接著加入冷水並讓草莓泡水至少15分鐘，之後再將包含土、農藥與其他污染物的混濁水排掉，最後用水清洗草莓並放在密封容器中保存，「如此做之後，您的家人就不會接觸到農藥了。」

農民通常會使用農藥避免農作物受到昆蟲、真菌、雜草和其他害蟲的侵害，但是這些農藥對人類可能有潛在毒性，不管是直接接觸或是吃下受化學農藥污染的食物，這些化學混合物都會影響健康，可能出現包括喉嚨痛、噁心和頭暈等症狀。長期來說，農藥可能導致健康出現問題，例如癌症 、生育能力下降，以及免疫系統或神經系統變弱。

他說，利用家中常見的小蘇打就可大幅降低暴露危險化學物質的風險，也是蔬果清洗劑之外，更便宜的另一種選擇，也是快速、簡易的作法。