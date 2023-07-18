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「阿斯巴甜」致癌？FDA：人工糖精攝入適量沒問題

記者張聲肇、胡玉立／綜合報導
世界衛生組織正式把健怡可樂和代糖等中常見的人工糖精「天冬甜素」視為「可能致癌」物質；美國食品暨藥物管理局則認為只要使用得宜，無安全之虞。( Getty Images)
世界衛生組織正式把健怡可樂和代糖等中常見的人工糖精「天冬甜素」視為「可能致癌」物質；美國食品暨藥物管理局則認為只要使用得宜，無安全之虞。( Getty Images)

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)13日正式宣布，健怡可樂和其他無糖食品常見的人工糖精「天冬甜素」(aspartame，也稱「阿斯巴甜」)是「有可能致癌」物質；但美國食品暨藥物管理局(FDA)卻持不同立場，稱只要使用得宜，並無安全之虞。

另一國際科學家組成的組織「食品添加劑聯合專家委員會」14日表示，把天冬甜素和人類癌症連結起來的證據「不能說服人。」委員會建議，根據各人體重，每公斤每天涉入40毫克(40/1000公克)天冬甜素就無健康之虞，也就是說，體重70公斤(154磅)的人，每天要喝上9-14瓶以上代糖可樂或蘇打飲料，才會超出安全範圍；食藥局的建議更寬鬆，每公斤每天可攝入50毫克。

北卡羅來納大學吉林斯全球公共衛生學院(Gillings School of Global Public Health)營養學教授波普金(Barry Popkin)說，WHO的決定只是對人們的輕微警告，並不是「不要食用」，而是「攝入適量就沒問題」。

含有阿斯巴甜的常見食物和飲料包括：餐桌代糖、飲料如健怡可樂（Diet Coke）、零卡可樂（Coke Zero）、Diet Snapple等；無糖口香糖，包括Trident、Extra、Wrigley’s和Mentos；無糖果凍（sugar-free Jell-O）、皇家明膠（Royal Gelatin）、無糖糖漿等等。

世衛組織認為這個比天然蔗糖甜160倍的化學合成糖精有致癌之虞，但食藥局認為世衛組織的研究結論有「重大缺陷。」

世衛組織所屬的國際癌症研究局分析歐美三項大型研究報告後，說天冬甜素可能導致肝細胞癌(hepatocellular carcinoma） -- 最常見的原發性肝癌，也就是B或C型肝炎患者感染引發的肝硬化。

業者組織卡路里管控議會說，天冬甜素是一種代糖，用於全球600種產品，無熱量可樂如健怡可樂(Diet Coke)和百事零糖分可樂等蘇打飲料，是最大宗使用它的產品。

天冬甜素比一般糖類甜200倍，使用它的產品，嘗起來甜度和正常糖分一樣，但含的熱量低很多。

國際癌症研究局資深研究員舒鮑爾-貝瑞根(Mary Schubauer-Berigan）說，世衛組織僅根據「有限的證據」，就把天冬甜素歸類為可能致癌物。

她說，世衛組織這樣歸類，當作「有必要進一步研究」的呼籲即可，不能當作確認天冬甜素是「致癌風險物質」的直接聲明。

食藥局發言人也認為世衛組織的歸類，不表示這種代糖「實際上與癌症有關連，」加拿大衛生部和歐洲食物安全署也斷定，在合乎目前規定的範圍內使用天冬甜素很安全。

美國食品暨藥物管理局。(美聯社)
美國食品暨藥物管理局。(美聯社)
「天冬甜素」也是無糖口香糖的重要成分。(路透)
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