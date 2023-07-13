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這個纖維不多的夏季水果 竟能幫助排便

編譯俞仲慈／即時報導
西瓜。Photo by Floh Keitgen on Unsplash
西瓜。Photo by Floh Keitgen on Unsplash

本業是護理師的蘇珊·黃(Susan Wong)在抖音和Instagram經營專屬帳戶Butt Talks TV，最近她透過影片，向網友們推薦吃西瓜幫助排便。

她解釋，西瓜含豐富水分，具類似瀉藥功能，能保持大腸通暢。她的說法引起許多人質疑，但根據營專家表示，西瓜的排便功能確實無庸置疑。

克利夫蘭診所中心(Cleveland Clinic's Center)營養師祖帕諾(Julia Zumpano)表示：「我們知道纖維可以幫助腸胃蠕動、所以大家很自然地認為西瓜富含纖維質，但實際上並非如此。一塊西瓜僅含有1克纖維，遠低於蘋果、莓果等含有2至3克纖維的水果。」

盡管纖維含量低，攝取西瓜仍有助於排便。營養師兼Culina Health執行長凡妮莎·雷薩托(Vanessa Rissetto)表示：「西瓜主要是水分，當我們攝取更多食物纖維，需要水分來幫助消化。」

諾斯韋爾醫療系統萊諾克斯山醫院(Northwell Health's Lenox Hill Hospital)營養師羅奇(Nicole Roach)也表示：「根據聯邦食品與藥物管理局（FDA）的統計，一杯西瓜含有139克水分，日常排便也需要多喝水，因此想要排便順暢，僅靠攝取纖維而不攝取足夠水分，效果事倍功半，兩者都需要同時攝取。」

羅奇還表示，FDA建議成人每天攝取28克纖維，但是多數人攝取不足，因此建議：「吃西瓜至少會有助於纖維吸收，儘管數量可能還不足，但有總比沒有好。」

至於每日西瓜攝取量多寡，沒有標準答案，取決於個人消化系統，例如對果糖敏感度和便秘程度，皆因人而異，祖帕諾表示：「有人比其他人更容易便秘，意味著他們可以多吃一點西瓜來緩解便秘。」並建議：「如果吃完西瓜後，出現脹氣、腹脹、腹瀉或胃部不適，就表示吃得太多，下次試著減量，看看症狀是否改善。」雷薩托也提醒多注意吃完西瓜後的症狀，建議「先從一到三片開始吃，並搭配堅果減緩消化速度。」

FDA 抖音

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