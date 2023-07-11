這5家連鎖快餐店的甜筒聖代 不是真正冰淇淋

福來雞的Icedream是該連鎖店最受歡迎的甜品之一，但其幾乎連霜淇淋也算不上。(取自Chick-fil-A官網)

大部分速食連鎖店均有提供類似冰淇淋的甜點品項，但大部分消費者可能不知道他們點的香草甜筒、軟糖聖代實際上不能算是真正的冰淇淋。

對於「真冰淇淋」的標籤，食品及藥物管理局(FDA )有特定的標準，取決於該商品含有多少乳脂，以及特定的重量指南。

根據FDA網站資訊的規定，冰淇淋每加侖含有的總固體不少於1.6磅，每加侖重量不低於4.5磅。冰淇淋含有的乳脂不低於10%，以及不低於10%脫脂乳固體(nonfat milk solid)。

乳脂含量不到10%的冰品被歸為其他種類，麥當勞 及漢堡王 等速食店較常見的冰品是霜淇淋。

Eat This, Not That!網站盤點五家知名速食連鎖店的冰品，這些產品並不能稱作「真正的冰淇淋」。

福來雞Chick-fil-A

福來雞的冰品看起來就像一般的香草冰淇淋甜筒，但實際上不能算是ice cream，福來雞取名為Icedream，是該連鎖店最受歡迎的甜品之一，由於只含有3%乳脂，幾乎也不能算是霜淇淋；Icedream的主要成分包括乳脂、脫脂乳和糖。

冰雪皇后Dairy Queen

根據其網站資訊，該店的霜淇淋不符合冰淇淋的標準，過去曾被分類為冰牛奶(ice milk)，但FDA已取消這一類別。

麥當勞McDonald's

麥當勞的香草甜筒並不是真正的冰淇淋，而是一般的霜淇淋。

溫蒂漢堡Wendy's

溫蒂漢堡的冰品Frosty介於奶昔與冰淇淋之間，成分與FDA核准的冰淇淋標準類似，包含牛奶、糖、玉米糖漿、奶油、乳清、脫脂奶粉等，但乳脂含量未達標準。

漢堡王Burger King

漢堡王僅提供香草口味的霜淇淋，該公司未公開產品含有的乳脂百分比，但漢堡王的官網遵守規定，避免使用冰淇淋辭彙誤導消費者。