糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

西瓜的GI值頗高，須限制攝入量防止血糖水平上升。Photo by Floh Keitgen on Unsplash

有1型或2型糖尿病 患者都知道，將血糖 保持在安全水平非常重要。某些含糖量高的水果會導致血糖水平飆升；然而水果可讓身體獲得需要的營養，仍是每日飲食中不可或缺的一部分。

升糖指數（glycemic index, GI）是種測量方法，顯示不同食物對血糖水平的影響有多快。升糖指數越低，血糖上升得越慢，讓身體有更多時間適應餐後變化。患有糖尿病者，更須注意哪些水果可能導致血糖飆升，避免或適量食用，哪些則否。

1. 西瓜（GI值：44-85）

西瓜的GI值頗高，須限制攝入量防止血糖水平上升。或者，與蛋白質 食物一起吃，減緩葡萄糖在血液中的吸收。

西瓜含有抗氧化劑，有助降低罹患心血管疾病 風險，糖尿病患者罹患這類疾病的可能性較非糖尿病患者高出一倍。

西瓜的適當食用量是1又1/4杯（切丁），含15克碳水化合物。

2. 成熟的香蕉（GI值：51）

香蕉的GI值屬中等，主要由碳水化合物組成，是纖維的良好來源，並含有大量維生素和礦物質，對糖尿病患者的健康有益。

碳水化合物會導致血糖水平飆升，可改吃未成熟的香蕉，因為它們含有更多的抗性澱粉（resistant starch）；它不僅不會造成血糖飆升、還能幫助減重 ，學界甚至考慮將抗性澱粉列為膳食纖維的一種。

這並不代表有糖尿病的人就不能吃香蕉，而是不要一次性大量食用。可與健康的脂肪或蛋白質來源一起吃，例如堅果醬（花生醬或杏仁醬）和香蕉一起做高纖維的零食。

3. 鳳梨（GI值：39-51）

根據國際升糖指數表，鳳梨是維生素和纖維的良好來源，含有蛋白質鳳梨蛋白酶（或稱鳳梨酵素），具有抗糖尿病和促進心血管健康的功效。

和香蕉一樣，鳳梨越成熟含糖量越高。少量食用，並與蛋白質或健康脂肪來源（如酪梨）一起吃，對糖尿病患者是安全的。

罐裝或杯裝的鳳梨含有額外的糖分。如果別無選擇，可嘗試找到加水、而非糖漬的鳳梨罐頭。

最適合糖尿病者的水果

許多水果的GI值都很低，對健康的益處超過對血糖水平的影響。以下這些水果的GI值相對偏低，糖尿病者可安心食用。

- 漿果：黑莓、藍莓、覆盆子和草莓的GI值都不高，也是抗氧化劑、纖維和維生素的重要來源。研究顯示，漿果有助於減少罹患2型糖尿病的風險。

- 柳橙：柳橙的GI值低至49，提供大量維生素C和纖維；緩慢增加血糖，讓血糖輕鬆地保持在安全水平。

- 葡萄柚：葡萄柚的GI值極低，為22-40，是糖尿病患者抗氧化劑的良好來源。

- 葡萄：葡萄是維生素B6的重要來源，有助維護大腦功能；GI值亦低，為36。

- 蘋果：蘋果的GI值低至41-57，可滿足想吃零食的欲望，同時提供大量纖維，有助於在進食後代謝葡萄糖、防止血糖激升。