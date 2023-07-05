我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／白宮出現毒品、葉倫抵中探路、平權夾殺亞裔

李安聞李玟離世悲痛發聲 憶奧斯卡典禮前1句話

想減重 這樣吃蛋助你達標

編譯尤寶琪／即時報導
蛋。Image by Peggychoucair from Pixabay
蛋。Image by Peggychoucair from Pixabay

雞蛋是最適合減肥族的食物。註冊營養師、The Food Trends聯合創辦人安娜．萊斯朵夫(Ana Reisdorf)指出，蛋是種神奇的減肥食品，跟其它蛋白質來源相比，蛋的蛋白質含量高、用途廣泛且便宜。

一顆雞蛋含有78卡路里熱量和6克蛋白質。但如果烹煮方式不對，反可能失去減肥的益處。以下是確實能幫助減肥和該避免的雞蛋烹煮的方式。

減肥雞蛋正確煮法

萊斯朵夫和註冊營養師索薩(Cesar Sauza)一致認同，水煮雞蛋是最安全的做法。索薩解釋：「因為不須加油烹煮，所以水煮蛋是降低熱量的最佳方法。」而且可當作簡單又有飽足感的下午茶零食。

不喜歡水煮蛋沒關係

萊斯朵夫指出：「任何不大量添加額外油脂的烹煮方法都很棒，因為蛋本身就是脂肪的良好來源。可以炒雞蛋搭配莎莎醬和菠菜，以水煮蛋為零食，或是全麥土司加水波蛋。」

索薩說：「我個人喜歡傳統炒蛋，酪梨油用噴的來最大程度的減少脂肪。我建議不含推進劑的噴霧式油類產品，好避免任何潛在的有害添加物。」

他解釋：「炒蛋或歐姆蛋搭上你最喜歡的蔬菜，就是一頓營養豐富的早餐，讓你簡單展開新的一天。雞蛋配上蔬菜，可為蛋白質添加纖維，增加飽足感，幫你一整天維持低食量。」

減肥蛋錯誤煮法

雞蛋雖然是減肥良品，但若加上太多不健康的元素，那就會抵消其好處。

「任何類型的炒蛋都會讓脂肪量增加，」索薩指出：「炒蛋通常是用奶油或植物油來煎炒，但只要一匙的奶油，就會增加400%或7克的飽和脂肪。」

班尼迪克蛋（egg benedict）雖然美味，但卻是減肥的敵人。索薩說：「班尼迪克蛋是雞蛋最糟糕的吃法，主要是因為上面淋的荷蘭醬，會增加約10克的飽和脂肪。」

簡單來說，你若想減肥，把雞蛋加入你的食譜，是個好主意，只是要記得避開奶油和荷蘭醬即可。

雞蛋 蛋白質 蔬菜

上一則

三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生

延伸閱讀

茭白筍炒蛋 夏日減重低卡料理

茭白筍炒蛋 夏日減重低卡料理
一年四季該挑何時減重？牛津研究揭曉「最佳減肥時機」

一年四季該挑何時減重？牛津研究揭曉「最佳減肥時機」
減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖
禮來減肥新藥有多厲害？受試者48周平均甩掉58磅

禮來減肥新藥有多厲害？受試者48周平均甩掉58磅

熱門新聞

無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

2023-07-03 10:48
旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中，因為登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李。取自unsplash/Photo: Jon Tyson

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

2023-07-03 10:02
咖啡。Image by NoName_13 from Pixabay

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

2023-06-30 12:31
造型奇特的Hoka運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。取自Hoka網站

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

2023-07-03 09:38
Image by Darko Stojanovic from Pixabay

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

2023-06-28 11:48
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

2023-06-28 10:53

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回