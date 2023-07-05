想減重 這樣吃蛋助你達標

蛋。Image by Peggychoucair from Pixabay

雞蛋 是最適合減肥族的食物。註冊營養師、The Food Trends聯合創辦人安娜．萊斯朵夫(Ana Reisdorf)指出，蛋是種神奇的減肥食品，跟其它蛋白質 來源相比，蛋的蛋白質含量高、用途廣泛且便宜。

一顆雞蛋含有78卡路里熱量和6克蛋白質。但如果烹煮方式不對，反可能失去減肥的益處。以下是確實能幫助減肥和該避免的雞蛋烹煮的方式。

減肥雞蛋正確煮法

萊斯朵夫和註冊營養師索薩(Cesar Sauza)一致認同，水煮雞蛋是最安全的做法。索薩解釋：「因為不須加油烹煮，所以水煮蛋是降低熱量的最佳方法。」而且可當作簡單又有飽足感的下午茶零食。

不喜歡水煮蛋沒關係

萊斯朵夫指出：「任何不大量添加額外油脂的烹煮方法都很棒，因為蛋本身就是脂肪的良好來源。可以炒雞蛋搭配莎莎醬和菠菜，以水煮蛋為零食，或是全麥土司加水波蛋。」

索薩說：「我個人喜歡傳統炒蛋，酪梨油用噴的來最大程度的減少脂肪。我建議不含推進劑的噴霧式油類產品，好避免任何潛在的有害添加物。」

他解釋：「炒蛋或歐姆蛋搭上你最喜歡的蔬菜 ，就是一頓營養豐富的早餐，讓你簡單展開新的一天。雞蛋配上蔬菜，可為蛋白質添加纖維，增加飽足感，幫你一整天維持低食量。」

減肥蛋錯誤煮法

雞蛋雖然是減肥良品，但若加上太多不健康的元素，那就會抵消其好處。

「任何類型的炒蛋都會讓脂肪量增加，」索薩指出：「炒蛋通常是用奶油或植物油來煎炒，但只要一匙的奶油，就會增加400%或7克的飽和脂肪。」

班尼迪克蛋（egg benedict）雖然美味，但卻是減肥的敵人。索薩說：「班尼迪克蛋是雞蛋最糟糕的吃法，主要是因為上面淋的荷蘭醬，會增加約10克的飽和脂肪。」

簡單來說，你若想減肥，把雞蛋加入你的食譜，是個好主意，只是要記得避開奶油和荷蘭醬即可。