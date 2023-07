代糖「阿斯巴甜」 WHO機構恐列可能致癌物

健怡可樂。(路透)

路透引述兩名知情人士說法報導,世界衛生組織(WHO )旗下國際癌症 研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)本月中旬將把全球最常見的甜味劑「阿斯巴甜」(Aspartame,代糖)列為可能致癌 物。

阿斯巴甜使用廣泛,從健怡可樂(Coca-Cola diet soda)、瑪氏公司(Mars)Extra口香糖到思拿多(Snapple)的部分飲料都用到。

世衛所屬的國際癌症研究中心將把健怡可樂、Extra口香糖都使用的代糖,列為可能致癌物。(路透)

IARC並未考量個人可安全攝取的量,這部分建議由「聯合國糧農組織和世衛的食品添加物聯合專家委員會」(Joint WHO and Food and Agriculture Organization's Expert Committee on Food Additives, JECFA)及各國監管機關決定。

IARC過去對不同物質的類似裁定曾引發消費者攝取的疑慮,繼而面臨官司訴訟,製造商被迫更改成分,或改用替代品。IARC的評估因此遭到外界批評,且讓大眾困惑。

JECFA今年評估阿斯巴甜的使用,並開會討論,預定將和IARC在7月14日同日宣布決定。

1981年以來,JECFA一向表示,阿斯巴甜只要攝取量不超過每日上限,對人體是安全的。

舉例來說,體重60公斤(132磅)的成人每天要喝12罐至36罐低卡汽水才會有風險,其精確數量多寡則依各飲料的阿斯巴甜含量而定,歐盟、美國及許多國家的監管機構也廣泛採用此標準。

IARC發言人表示,IARC和JECFA的結論7月中旬才會公布,但強調兩者的結論「相輔相成」;IARC的結論是「了解致癌性的根本第一步」,而JECFA則進行「風險評估」,確定「在特定條件和攝取量下造成特定傷害(如癌症)的可能性」。

國際甜味劑協會(International Sweeteners Association)嚴正關切IARC的判定,憂心可能誤導消費者;該協會秘書長韓特伍德(Frances Hunt-Wood)表示:「IARC並非食品安全機構,他們對阿斯巴甜的評估在科學上不夠全面,而是大量採用普遍不足以信任的研究。」