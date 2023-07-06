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雞蛋減肥法 水煮蛋最安全 班尼迪克蛋沒用

編譯尤寶琪／綜合報導
蛋的蛋白質含量高又便宜，適合減重，搭上蔬菜，還可添加纖維。(Getty Images)
蛋的蛋白質含量高又便宜，適合減重，搭上蔬菜，還可添加纖維。(Getty Images)

雞蛋是最適合減肥族的食物，註冊營養師、The Food Trends聯合創辦人安娜．萊斯朵夫(Ana Reisdorf)指出，跟其它蛋白質來源相比，蛋的蛋白質含量高、用途廣泛且便宜。

一個蛋含有78卡路里熱量和六克蛋白質，但如果烹煮方式不對，反可能失去減肥的功效。

減肥蛋正確煮法

萊斯朵夫和註冊營養師索薩(Cesar Sauza)一致認同，水煮雞蛋是最安全的做法。索薩說：「因為不須加油烹煮，所以水煮蛋是降低熱量的最佳方法。」而且可當作簡單又有飽足感的下午茶點心。

萊斯朵夫指出：「任何不大量添加額外油脂的烹煮方法都可以，因為蛋本身就是脂肪的良好來源。可以炒雞蛋搭配莎莎醬和菠菜，以水煮蛋為零食，或是全麥土司加水波蛋。」

索薩說：「炒蛋或歐姆蛋搭上你最喜歡的蔬菜，就是一頓營養豐富的早餐。雞蛋配上蔬菜，可為蛋白質添加纖維，增加飽足感，幫你一整天維持低食量。」

減肥蛋錯誤煮法

雞蛋雖然是減肥良品，但若添加太多不健康的元素，那就會抵消其好處。

「任何類型的炒蛋都會讓脂肪量增加，」索薩指出：「炒蛋通常是用奶油或植物油來煎炒，但只要一匙的奶油，就會增加400%或七克的飽和脂肪。」

班尼迪克蛋(egg benedict)雖然美味，但卻是減肥的敵人。索薩說：「班尼迪克蛋是雞蛋最糟糕的吃法，主要是因為上面淋的荷蘭醬(hollandaise sauce)，會增加約10克的飽和脂肪。」

簡單來說，你若想減肥，把雞蛋加入你的食譜，是個好主意，只是要記得避開奶油和荷蘭醬即可。

雞蛋 蛋白質 蔬菜

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