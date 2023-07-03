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七種高風險食物 食安科學家絕不碰

編譯尤寶琪／即時報導
生牡蠣。Image by jgacka from Pixabay
生牡蠣。Image by jgacka from Pixabay

有些食物任何人吃了都會有風險，因為這些食物較可能導致食源性疾病。TODAY.com採訪多名專家，列出以下七種食安科學家絕對不會碰的食品。

新鮮芽菜

佛羅里達大學食品科學系教授施奈德(Keith Schneider)表示，苜蓿芽和豆芽很難以完全安全的方法生產，所以帶菌風險也較高。聯邦疾病防治中心CDC）指出，豆芽需要溫暖、潮濕的環境才能生長，這也是大腸桿菌、沙門氏桿菌或李斯特菌等病原體生長的理想條件。

生奶

施奈德指出，奶是從產奶動物的乳房中擠出來的原始農產品，且乳房就位在排泄系統旁，很容易受到汙染，導致細菌跑到奶中；所以，聯邦政府才會規定奶類必須經高溫殺毒，以確保食品安全。

根據CDC，可能感染牛奶的病原體包括大腸桿菌、曲狀桿菌(Campylobacter)、李斯特菌、布魯氏菌病(brucella)和沙門氏桿菌等。

生牡蠣或蛤蜊

賓州州立大學食品安全教授凱瑟琳．奈德斯．卡特(Catherine Nettles Cutter)指出，牡蠣和蛤蜊體內會遺留吸入的水中汙染物，包括會導致弧菌病(vibriosis)的細菌，以及沙門氏桿菌、諾羅病毒和肝炎病毒等。

根據CDC，這些細菌存在於牡蠣生長的沿海地區，其中「創傷弧菌」(Vibrio vulnificus)會進入血液引發食肉症和感染性休克等致命併發症。

生蛋或未煮熟的蛋

生蛋或未煮熟的蛋更有可能被沙門氏菌等病原體污染，所以專家都會避免食用任何生蛋或未煮熟的蛋，或包含生蛋或未煮熟的蛋的食物。

韃靼牛肉

卡特指出，包括韃靼牛肉在內的任何生牛肉食品，都可能包含大腸桿菌、耶爾森氏菌(Yersinia)和單核細胞增多性李斯特菌(Listeria monocytogenes)等病原體。

除了生牛肉外，韃靼牛肉還包括會有感染沙門氏桿菌風險的生蛋黃。

未煮熟食品

根據CDC，任何未煮熟的肉類和魚類，都可能含有會導致腸胃不適的金黃色葡萄球菌(staphylococcus aureus)、產氣莢膜梭菌(Clostridium perfringens)和曲狀桿菌等。

外表膨脹或損壞的罐頭

施奈德指出，罐頭是經過高溫高壓殺菌過程所製作，主要是要消滅食品中的肉毒桿菌(Clostridium botulinum)，延長保存期限；當肉毒桿菌跑到罐頭內生長，就會開始產生氣體，導致罐頭膨脹；所以，如果罐頭出現膨脹、凹陷或損害，就代表內部遭細菌感染，或在製造過程中出錯而變質了。

CDC 高溫 聯邦疾病防治中心

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