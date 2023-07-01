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番茄醬該不該冷藏？亨氏出面表態引爆論戰

編譯周芳苑／綜合報導
番茄醬需不需要放冰箱最近成了熱門辯論主題，亨式食品公司堅持需要冷藏。(美聯社)
番茄醬需不需要放冰箱最近成了熱門辯論主題，亨式食品公司堅持需要冷藏。(美聯社)

番茄醬似乎是國慶日烤肉必備的佐料之一，但番茄醬究竟該放冰箱、還是一般櫥櫃裡？幾位名人對冷藏與否大膽公開表示意見，喧囂不已，食品大廠亨氏公司(Heinz)最近出面堅定表態稱「番茄醬必須放在冰箱」；此番主張在社群媒體引發激烈論戰，亨氏立場堅定不移。

美國知名說唱歌手K姐(Rapper Cardi B)在社群媒體推特(Twitter)發推文說，將番茄醬放到冰箱裡的人不值得信任；身兼演員、歌手和製作人的洛佩茲(Jennifer Lopez)看法相反，2018年接受約會應用程式Tinder訪問時斷然拒絕某位男士，理由是該男士簡歷提到「將番茄醬放在冰箱裡行不通。」

亨氏公司透過英國帳戶發推文表態：「僅供參考：番茄醬放到冰箱裡面！！！」試圖終結爭議。

沒想到，亨氏不僅沒有讓爭議畫下句點，反而在社群媒體引爆食品論戰，有些人覺得終於被認同，另有些人表達強烈反對。隨著戰情升高，亨氏再度出面，以更堅定的態度重申立場。

亨氏在推特進行民調，截至6月28日下午，回答放冰箱的占54.5%、放櫥櫃的占45.5%；亨氏再度發推文，加倍火力稱：「您將您的番茄醬放在哪裡？必須….放冰箱！」

一位推特用戶回應：「亨氏根本不知道自己的產品該如何貯存。」面對抨擊，亨氏簡短回應：「冰箱。」

亨氏發言人表示，自始至終只有一個答案，該公司樂於對全英國的亨氏番茄醬愛好者說：亨氏番茄醬須放冰箱。

亨氏曾說，番茄醬有天然酸度，可在常溫下存放並保持穩定，但產品標籤稱：開罐後請冷藏。

社群媒體 推特 民調

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