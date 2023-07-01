漲勢緩和 國慶烤肉這些食物比去年便宜

烤肉是美國國慶日的傳統活動之一，今年的食物價格多半比去年便宜，民眾可寬心大啖美食。(Getty Images)

這幾年通膨讓國人肉痛，但國慶長假將至，大家慶祝的興致不減；物價相形去年此時的飛上天已有緩和，但各類食品漲跌不一。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，雖說食品價格自去年此時以來，漲勢減緩，但相形去年同一時間，生鮮果菜整體仍上漲了5.8%。富國銀行首席農產品學者史萬森(Michael Swanson)表示，對想吃燒烤過節的人來說，牛肉供應量仍然不足，但雞肉拜業界快速因應國際競爭之賜，價格不錯。

富國銀行7月食品報告指出，沙朗牛排肉每磅10.75元，較一年前漲2.9%，但漲勢較當時的14%已減不少。如果想吃漢堡，碎牛肉每磅時價5.36元，較去年上漲不到1%。很不幸，要做起士漢堡還是很貴，因為去年夏天以來，加工起士漲價10%。

對於想撙節開支的人，雞胸肉自去年以來的確降價近2%，目前每磅價格在4.24元。想做雞蛋 沙拉或惡魔蛋，雞蛋每打價格在2.67元，較一年前跌7%，這要拜家禽業由禽流感復元所賜。

但是餅乾及配料價格仍叫人觸景傷情。小麥漲幅雖然自俄烏戰爭開打以來的飆漲有所減緩，但麵包較一年前仍漲22%。幸運的是：麵包每磅仍不到2元。巧克力餅乾較一年前漲14%，薯條同期漲15%，醬料調味品漲9%，冰淇淋漲9%。

史萬森表示，奶製品仍屬當前漲最兇的一類食品，但鑑於酪農目前送牛奶到工廠收到的價錢，可以說有所下跌了。他估計未來幾個月奶製品會快速降價。

無酒精類飲料開始下跌，但仍較去年來得高。啤酒價格也較貴；紅酒價格相較起來沒漲沒跌。

眾所期盼的好消息即將來臨。史萬森估計，下個大吃大喝的假日感恩節，食品飲料價格與去年相比為持平，隨著供應鏈 功能盡復，有些類別價錢還會下跌。