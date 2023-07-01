我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

漲勢緩和 國慶烤肉這些食物比去年便宜

編譯潘勛／綜合報導
烤肉是美國國慶日的傳統活動之一，今年的食物價格多半比去年便宜，民眾可寬心大啖美食。(Getty Images)
烤肉是美國國慶日的傳統活動之一，今年的食物價格多半比去年便宜，民眾可寬心大啖美食。(Getty Images)

這幾年通膨讓國人肉痛，但國慶長假將至，大家慶祝的興致不減；物價相形去年此時的飛上天已有緩和，但各類食品漲跌不一。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，雖說食品價格自去年此時以來，漲勢減緩，但相形去年同一時間，生鮮果菜整體仍上漲了5.8%。富國銀行首席農產品學者史萬森(Michael Swanson)表示，對想吃燒烤過節的人來說，牛肉供應量仍然不足，但雞肉拜業界快速因應國際競爭之賜，價格不錯。

富國銀行7月食品報告指出，沙朗牛排肉每磅10.75元，較一年前漲2.9%，但漲勢較當時的14%已減不少。如果想吃漢堡，碎牛肉每磅時價5.36元，較去年上漲不到1%。很不幸，要做起士漢堡還是很貴，因為去年夏天以來，加工起士漲價10%。

對於想撙節開支的人，雞胸肉自去年以來的確降價近2%，目前每磅價格在4.24元。想做雞蛋沙拉或惡魔蛋，雞蛋每打價格在2.67元，較一年前跌7%，這要拜家禽業由禽流感復元所賜。

但是餅乾及配料價格仍叫人觸景傷情。小麥漲幅雖然自俄烏戰爭開打以來的飆漲有所減緩，但麵包較一年前仍漲22%。幸運的是：麵包每磅仍不到2元。巧克力餅乾較一年前漲14%，薯條同期漲15%，醬料調味品漲9%，冰淇淋漲9%。

史萬森表示，奶製品仍屬當前漲最兇的一類食品，但鑑於酪農目前送牛奶到工廠收到的價錢，可以說有所下跌了。他估計未來幾個月奶製品會快速降價。

無酒精類飲料開始下跌，但仍較去年來得高。啤酒價格也較貴；紅酒價格相較起來沒漲沒跌。

眾所期盼的好消息即將來臨。史萬森估計，下個大吃大喝的假日感恩節，食品飲料價格與去年相比為持平，隨著供應鏈功能盡復，有些類別價錢還會下跌。

雖說獨立紀念日大多食品還是漲價，目前就業人口較一年前增加400萬，要結帳時應感到較較鬆一些。

和去年此時相較，食品漲勢減緩，但生鮮果菜仍上漲約5.8%。(Getty Imag...
和去年此時相較，食品漲勢減緩，但生鮮果菜仍上漲約5.8%。(Getty Images)

雞蛋 就業 供應鏈

上一則

假期出遊小心 21%致命車禍與「疲勞駕駛」有關

下一則

是拉差辣椒醬大缺貨 網上喊價70元

延伸閱讀

加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死

加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死
280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙

280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙
國慶長周末 亞城溫度高、空氣差

國慶長周末 亞城溫度高、空氣差
新世紀傢俱國慶特價 折扣低至兩折

新世紀傢俱國慶特價 折扣低至兩折

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

2023-06-26 11:25
在美國能夠存得到100萬元退休存款的退休族比例並不高。(Pexels)

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

2023-06-23 12:36
核桃。Photo by engin akyurt on Unsplash

堅果可護腦 這種更是大幫手

2023-06-27 12:01
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

2023-06-28 10:53
喝珍珠奶茶時最好是慢慢地啜飲，給自己足夠的時間來咀嚼「珍珠」。Getty Images

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

2023-06-23 11:47
Image by Darko Stojanovic from Pixabay

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

2023-06-28 11:48

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵