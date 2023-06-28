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護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

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護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

編譯周靜芝 / 綜合報導
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images

多數非傳染性慢性病都可透過健康的飲食習慣來預防，腸胃科醫生艾哈邁德（Saliha Mahmood Ahmed）說，她的多數病人都願嘗試有助於對抗疾病的食物。她說，如果要比較哪種蔬菜對健康有益，那麼不起眼的甜菜根（beetroot）將勝出；羅馬人認為它有壯陽效果，科學研究顯示甜菜根含有重要的微量元素。

可保護心臟

炎症會導致動脈中的斑塊堆積及心臟病發作，用藥物降低膽固醇和血壓很重要，但甜菜根汁則是天然的替代方法。甜菜根含有硝酸鹽（nitrates），身體可將其轉化為一氧化二氮（nitrous oxide），可擴大血管、降低血壓和炎症。

倫敦聖巴塞洛繆（St Bartholomew）醫院發現，安裝支架的病患中，有16%最終需要安裝更多支架或有其他心臟問題；如果他們每天喝甜菜根汁，持續6個月，上述比率將會減半。

目前雖尚未有足夠證據證實甜菜根能保護心臟、預防罹患心血管疾病，但艾哈邁德表示，至少吃了不會有害。

有助控制血糖

全世界最大的公共健康問題之一是2型糖尿病。甜菜根含有被稱為「甜菜素」（betalains）的生物活性色素，有助於控制血糖。研究顯示，2型糖尿病患者每天吃100克甜菜根可對葡萄糖代謝產生有益的影響。

甜菜根有助控制血糖的功效對非糖尿病患者也有益處，研究發現，吃甜菜根可以減少對膳食的血糖反應，並減少胰島素的分泌。

癌症患者有益

艾哈邁德說，目前多數有關甜菜根對癌症影響的研究只在動物身上進行，然而它所含的多酚和類黃酮化合物是極佳的抗氧化劑，被認為可以修復受損細胞；同時有助於接受化療的人緩解疲勞、失眠和抑鬱等問題。

提升運動表現

艾哈邁德說，研究顯示，甜菜根對某些運動表現有影響，特別是短距離有氧運動。這可能是硝酸鹽導致肌肉組織的血流量增加（儘管其他富含硝酸鹽的食物，如瑞士甜菜和大黃，對耐力沒有相同影響）。

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