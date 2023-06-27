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堅果可護腦 這種更是大幫手

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堅果可護腦 這種更是大幫手

記者張聲肇/即時報導
核桃。Photo by engin akyurt on Unsplash
核桃。Photo by engin akyurt on Unsplash

堅果和種子可護腦，大概人盡皆知，因為這兩種食物都富含脂肪酸、維他命、礦物質和抗氧化成分，皆為有益腦部健康的營養。但若要舉出其中哪一樣最「補腦」，神經科醫生華爾德（Raphael Wald）和注重預防阿茲海默症的醫生兼廚師芬恩（Annie Fenn）異口同聲說「核桃」。

華爾德指出，核桃是「最健康」的堅果，因為營養豐富且含大量健康脂肪。它的多重非飽和脂肪酸和單一非飽和脂肪是調控膽固醇和血糖，預防心臟病的功臣。他說，心臟健康和腦部健康有直接的關係，「因為健康的心臟和血管讓人體順利提供營養和氧氣到腦部，而腦部健康正需要營養和氧氣。」

除了多重和單一非飽和脂肪，芬恩說，核桃特補大腦的另一原因是富含抗氧化劑，尤其是維他命E和多酚（polyphenol）；這兩大營養成分最能阻止發炎，而發炎是腦部早衰的主因。她引述2022年發表的研究報告說，地中海飲食配上核桃，是增加多酚的最佳策略，經久還有增加腦量的功效，「核桃看起來還真像是腦部的縮小版，也讓我們很容易記住它保護腦神經的功能」。

既然核桃那麼補腦，買核桃該注意甚麼呢？芬恩和華爾德一致建議，不要加鹽的最好，鈉含量少，副作用就低，讓核桃的天然養分充分發揮幫助腦部健康的功能。

核桃可以單獨吃，也可依個人口味當作甜點或混入主食，芬恩的吃法是把它加到格蘭諾拉麥片（granola）裡面，也就是和燕麥、乾果、其他堅果一起吃，這些都是有益腦部健康的食品。燕麥有豐富的膽鹼（choline），那是神經傳導物質乙醯膽鹼（acetylcholine）的要素，對記憶和學習很有幫助。

芬恩也常用核桃做義大利青醬（pesto），同時加點松子和開心果 -- 也都是補腦聖品。作法很簡單：三樣堅果和橄欖油、菠菜一起用果菜機打碎，攪勻即可。

核桃 義大利 心臟病

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