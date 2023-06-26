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年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

編譯周靜芝 / 綜合報導
新的研究發現，每天吃兩顆奇異果有助緩解便秘。取自Fast Growing Trees
新的研究發現，每天吃兩顆奇異果有助緩解便秘。取自Fast Growing Trees

根據國家糖尿病與消化和腎臟疾病研究所（NIDDK）的數據，約16%的美國成年人有便秘現象，而60歲及以上的成年人，此一比率則增加一倍。

這是為什麼？密西根大學胃腸和肝病學部主任切依（William Chey）表示，消化道（胃腸）和身體的其他部分一樣都會老化，年長者多比年輕人服用更多的藥物，而許多藥物和保健品都會導致便秘。

不過好消息是，便秘通常不需就醫就可獲得改善。大量的水和規律的運動可以讓情況改善，並且保持排便通暢；以下這5種食物也可以緩解便秘現象：

1. 李子

李子常被譽為能幫助排便的頭號食物，這是有原因的。李子或李子乾含有大量纖維，有助於保持食物在消化系統中的流動。

切依表示，它們還含有山梨糖醇，具有通便效果。一項研究甚至發現，在治療輕度至中度便秘上，李子比洋車前子（psyllium）更有效。同樣，研究也發現李子汁是緩解便秘的安全有效方法。然而，李子也有個缺點，切依說，它會導致氣體和腹脹，吃得越多影響越大。

2. 奇異

不喜歡李子的副作用？可用奇異果代替。「美國胃腸病學雜誌」上的一項新研究發現，每天吃兩顆奇異果有助緩解便秘。此外，研究顯示，奇異果比李子或洋車前子更容易被接受。

3. 燕麥片

燕麥片含有可溶性纖維，有助於吸收水分。紐約市Northwell Lenox Hill醫院腸胃科營養師包莫賀（Ashley Baumohl）說，把熱水倒入燕麥片時，它會開始凝結，那便是含有可溶性纖維之故。

包莫賀說，燕麥片中的纖維不僅有助於排便，也有軟化的功能，使它們更容易通過；奇亞籽與水溶合也會形成凝膠狀，是另一個可溶性纖維含量高的食物。

4. 木瓜

木瓜成熟的橙色果肉，可以幫助消化系統蠕動。切依說，木瓜含有大量消化酶與纖維，以及果糖，對某些人來說有通便的效果；芒果則是另一個具有類似功效的水果。

5. 蘆薈汁

超市飲料貨架上，常會發現一種由蘆薈（aloe vera）製成的濃稠液體。蘆薈汁據稱對健康有很多好處，從潔淨肌膚到緩解胃灼熱。切依說，這種低糖的飲料也有助解決便秘問題，另一種具類似功效的植物為新鮮的大黃（rhubarb），它們具有刺激作用，能讓結腸收縮，並以這種方式幫助解決便秘。

奇異 糖尿病 紐約市

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