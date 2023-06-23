奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

喝珍珠奶茶時最好是慢慢地啜飲，給自己足夠的時間來咀嚼「珍珠」。Getty Images

台灣的珍珠奶茶紅遍全世界，但一名女子在抖音 （TikTok ）上公布她可怕的「珍奶」經歷後，把粉絲們給嚇壞了，這段影片目前仍在瘋傳。

抖音用戶阿曼達（@amandarin0ranges）在喝下一大杯珍珠奶茶後，上傳了從急診室出來的影片，建議其他網友不要和她一樣。影片獲得超過558,000次瀏覽，39,000次按讚和300則留言。

阿曼達的第一支珍奶影片發布於6月3日，她拍攝自己喝下一大杯珍奶的畫面。阿曼達後來解釋說，她在一家飲料店工作，員工每班可獲得兩杯免費飲料；在連續工作三天後，她喝下「一噸的珍奶」，包括她帶回家的一大杯「珍珠」。

沒過多久，阿曼達喝下的過量珍奶就給她帶來麻煩。在發布該影片一天後，她的急診室影片曝光，標題寫道「不要喝太多的珍奶」。

在後續的影片中，阿曼達解釋說，她不想浪費這些「珍珠」，也不知道還能做什麼，所以她決定喝掉它們，這個決定讓她感到很後悔。她說，不要像她一樣做傻事，對身體沒有好處，「珍珠」並不壞，只是數量的問題。阿曼達的影片讓一些網友想知道：喝多少的珍珠奶茶才算太多？

「珍珠」是什麼做的？

奶茶中的「珍珠」，也叫粉圓，是由木薯澱粉製成，木薯澱粉是從南美木薯植物中所萃取。

根據美食 網站「食客」（Eater）的報導，木薯澱粉製成的「珍珠」開始時是白色、堅硬而無味，煮沸後在焦糖糖漿裡浸泡數小時，直到變成黑褐色、Ｑ彈的「珍珠」。這些帶糖的「珍珠」接著被混到各種飲料中，如奶茶、冰茶或果汁。

應該咀嚼「珍珠」還是整顆吞下？

看完阿曼達的影片後，許多人想知道吃「珍珠」的正確方法。一位網友問說，大家都不咀嚼它們嗎？

根據飲料連鎖店BubbleBase的說法，應該在吞下「珍珠」前盡量咀嚼它們，吞下整顆珍珠，胃會需要更長的時間來消化；雖然不小心吞下幾顆並不礙事，但最好是慢慢地啜飲珍珠奶茶，給自己足夠的時間來咀嚼「珍珠」。

珍珠奶茶對身體有害嗎？

根據健康網站（Health.com）的報導，「珍珠」中會使用一種稱為瓜爾豆膠（guar gum）的添加劑，容易引起便秘。該網站說，瓜爾豆膠是種纖維，有助於將「珍珠」凝固在一起；與水接觸時，纖維會膨脹，在大量食用且水分不足時，可能導致便秘。

瓜爾豆膠並不是珍奶中唯一不健康的成分。根據「健康」雜誌（The Healthy）指出，「珍珠」只不過是澱粉類碳水化合物，也並非全穀物中營養豐富的那種；用糖烹煮這些「珍珠」只會使它們的營養狀況更糟。煮熟後的「珍珠」含有更多的糖，每四分之一杯的熱量接近160卡。

「健康雜誌」說，由於這些添加成分，平均16盎司的珍珠奶茶熱量高達400卡路里。專家建議適度享用珍奶就好，千萬不要像阿曼達那樣。