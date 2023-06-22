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農業部肉品標示趨嚴 宣稱「草飼、放山」須獲核准

記者張聲肇/即時報導
圖為一名消費者在選購雞肉。(Getty Images)
圖為一名消費者在選購雞肉。(Getty Images)

農業部14日公布農產品標示的新法規，宣稱「草飼、放山/走地」的肉品，須獲核准才得印上「獲農業部檢驗合格」字眼。

這是2019年以後，食品安全檢驗局首度更新產品標示規定。過去由農場主人志願標示的「草飼牛」、「放山雞」等字眼，須先獲得檢驗局核可，才可印在產品包裝上。

農業部長維賽克(Tom Vilsack)說，消費者看到通過農業部檢驗的標記，應可放心推斷，這是可以信賴的產品。

他說，農業部採取一系列新措施，嚴格執行產品標示法規的目的，是要確定動物飼養方法，讓真正如實飼養禽畜的業者，有公平競爭的市場販售他們的產品。「我們知道，消費者選購肉品時，很重視也很仰賴產品標示的內容。」

農業部說，它收到有關各方的陳情、意見和信函，敦請農業部重新評估監督動物飼養方法的作業，尤其是「如何核實」業者的說詞一節。監督範圍包括抗生素使用的「負面」說詞，例如「未使用抗生素飼養」或「絕無抗生素」等字眼，是否「實際如此」，也是食品安全檢驗局核實的重點。

食安檢驗局將會同農業研究處，抽樣檢查即將運往市場的牛肉，看看貼有「未使用抗生素飼養」標誌的產品，有沒有殘留抗生素。若有疑義，檢驗局可要求廠商提供實驗室檢測報告，或讓農業部人員檢測另一批樣本。

農業部對農產品標誌的要求日趨嚴格，3月曾建議規定，生產肉、蛋等食品的禽畜，須在美國生、在美國養、在美國宰殺加工，始可標「美國產」或「美國產品」(Made in the USA，或Product of USA)。

農業部 檢測

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