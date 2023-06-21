冰淇淋口味大玩混搭與創意 消暑聖品更清涼

「鹽與草」冰淇淋有開心果加番紅花、扶桑（Hibiscus）加椰子等創意組合。美聯社

在世界各地旅行，會發現一些風味獨具的冰淇淋，例如義大利 的檸檬冰淇淋（lemon gelato）、尼泊爾的奶油糖果冰淇淋（butterscotch kulfi）、墨西哥 的肉桂雪糕（cinnamon paleta bar）；如果在韓國首爾，還可以嚐嚐裡面塞滿霜淇淋的J 字形甜筒。

國際乳製品協會（Dairy Foods Association）表示，北美民眾獨鍾傳統巧克力、香草和淇淋巧酥（cookies ‘n’ cream）冰淇淋口味；喜歡半加侖盒子或甜筒裡塞滿了熟悉的冰淇淋。

然而就像任何食物一樣，冰淇淋的世界也免不了改變、且不斷地開發出新的口味。美食 作家表示，最近幾年，冰淇淋製造商出奇制勝推出大量新奇口味、使用意想不到的食材和新的包裝方式。

在韓國首爾，可以嚐到裡面塞滿霜淇淋的J 字形甜筒。取自臉書＠PlayJ

在口味方面，有玫瑰、橙花、薰衣草和茉莉花等花草原料，以及番紅花（saffron）、龍蒿（tarragon）等香草口味；而鹹與甜的混搭，更儼然形成一股新趨勢。

美食網站Delish的編輯史賓塞（Taylor Ann Spencer）說，Jeni's Splendid冰淇淋有種綜合貝果（Everything Bagel）口味，以奶油乳酪冰淇淋混合碎的貝果為特色。

食品雜誌執行董事斯葛羅（Liz Sgroi）指出，今年春天Van Leeuwen和Hidden Valley合作，甚至推出一款牧場風味（ranch-dressing-flavored）冰淇淋。

另一位食品編輯艾爾哈拉妮（Alana Al-Hatlani）說，冰淇淋製造商就像許多廚師一樣，正走向跨國混合口味。她說，她注意到除了檸檬、柳橙和萊姆外，還有很多新的柑橘類口味，例如四季橘（calamansi）、金桔（kumquat）和橘子（mandarin）；她所在的阿拉巴馬州 伯明翰（Birmingham），有家手工冰淇淋公司Big Spoon Creamery便推出一款墨西哥萊姆奶油起士派（Key Lime Yuzu Pie）口味的冰淇淋。

冰淇淋製造商出奇制勝推出大量新鮮口味、使用讓人意想不到的食材。美聯社

史賓塞指出，奧勒岡州的「鹽與草」（Salt & Straw）冰淇淋有開心果加番紅花、扶桑（Hibiscus）加椰子等組合；而其他產品聽起來就像冷凍的大雜燴：茉莉花奶茶配上巧克力杏仁片，或大黃酥皮派（Rhubarb Crumble）配上烤茴香（Anise）。

泰勒·馬利克（Tyler Malek）和表弟金·馬利克（Kim Malek）共同創立了「鹽與草」，他說他們喜歡與廚師和製造商合作，透過冰淇淋敘述不同文化故事。有一次他們與佛羅里達的Panther咖啡 合作，研發一款咖啡巧克力特蕾斯（Tres Leches）冰淇淋，在Panther邁阿密店推出，現在「鹽與草」的網站上也買得到。

泰勒的最愛之一是草莓蜂蜜黑醋加黑胡椒冰淇淋，為了美味的奧勒岡州草莓，他與當地養蜂人合作，後者開發出一款蜂蜜黑醋。泰勒說，加入這種醋可以讓草莓的香味更突出。