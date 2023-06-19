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50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

記者顏伶如／即時報導
隨著年齡老化，骨量與骨密度都會跟著流失。(Pexels)
隨著年齡老化，骨量與骨密度都會跟著流失。(Pexels)

人體可能在30歲就逐漸流失骨質，芝加哥大學(University of Chicago)醫學院老人醫學與緩和醫療(Geriatrics and Palliative Medicine)助理教授葛利森(Lauren Gleason)說，骨質疏鬆症(Osteoporosis)通常屬於「無聲疾病」(silent disease)，因為出現骨質疏鬆的民眾可能根本沒發現自己有任何改變，直到發生骨折才恍然大悟，而骨折通常發生於髖部、脊椎或手腕。

葛利森說，隨著年齡老化，骨量與骨密度跟著流失，男女都一樣，女性步入更年期之後由於雌激素降低，骨量與骨密度流失加速。此外統計顯示，50歲以上男性當中，平均每8人就有1人將出現骨質脆弱的問題。

老年醫學專家杜德(Katie Dodd)指出，如果要避免骨質流失，要注意鈣質與維他命D這兩大營養素的攝取。然而，絕大多數成年人都沒有攝取足夠的鈣質與維他命D。美國飲食指南(Dietary Guidelines for Americans)資料顯示，30%成年男性與60%成年女性並沒有攝取足夠的鈣質，90%美國成年人則對維他命D攝取不夠。

葛利森說，飲食均衡、攝取大量鈣質是很重要的。她說，50歲以下女性及70歲以下男性鈣質的建議攝取量為每天1000毫克，50歲以上女性及70歲以上男性攝取量則增加到每天1200毫克。男女超過70歲之後，維他命D攝取量每天要有800國際單位(IU)。

杜德說，基於骨質健康考量，民眾每天都應該要喝牛奶。她說，能夠喝牛奶的民眾如果選擇強化牛奶(fortified milk)，對於補充鈣質與維他命D來說都是富含營養的飲料。

杜德指出，牛奶還是蛋白質、鉀、維他命A等營養素的良好來源。葛利森也說，在促進骨質健康的超市採購清單上，牛奶排在第一位，並列的還有優格( yogurt)與起司，因為牛奶同時還有鈣質與維他命D。

無法食用乳製品的民眾，葛利森建議，可用深綠色葉菜促進骨質健康，例如富含鈣質的羽衣甘藍(kale)、花椰菜、瑞士甜菜(Swiss chard)、寬葉羽衣甘藍(collard greens)等 ，維他命D則可從鮭魚、沙丁魚、青花魚以及雞蛋當中攝取。

牛奶 醫學 蛋白質

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