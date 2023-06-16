吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

有研究指出，菸鹼酸(niacin)若吃太多，反而可能產生潛在有害副作用。（Pexels）

許多人每天都會補充維生素和補充劑，保養身體。畢竟，若想要有長壽健康的生活，攝取正確的營養是非常重要的。不過有研究指出，某些維生素若吃太多，反而可能產生潛在有害副作用，像是菸鹼酸(niacin)就是其中一種。

什麼是菸鹼酸？

Woman's World網站指出，菸鹼酸也稱維生素B3、維生素PP，屬於維生素B群的一員，對人體的神經系統和新陳代謝有作用，可幫助食物轉化成能量；細胞也需要靠菸鹼酸來發揮功能和成長。

研究也證明，菸鹼酸可有效幫助提升心血管健康。不少醫師甚至會在開降血酯藥物史他汀(statin)搭配菸鹼酸一起服用。菸鹼酸補充劑也因此被吹捧成具有治療心臟問題的好處，讓不少人選擇自行服用治療，但這卻非明智之舉。

菸鹼酸過量影響

過量的菸鹼酸反會變成對身體有害的毒素。以成年女性來說，每天建議攝取量為14毫克(mg)。但市面上不少受歡迎補充劑的含量經常多達500毫克。

有一項研究顯示，西奈山醫院的紐約眼科與耳鼻喉科(New York Eye & Ear Infirmary of Mount Sinai)醫療團隊就曾治療過一名61歲男子，因菸鹼酸攝取過量(每日約3克到6克)，出現罕見的菸鹼酸誘發黃斑病變(niacin-induced maculopathy)。所幸的是，中毒造成的視力影響是可逆的，一旦停止服用菸鹼酸，患者視力就逐漸恢復。

若每日服用1000毫克，可能會出現頭痛、頭暈、低血壓 、高血糖 、噁心、胃灼熱和胃痛等情況；高於此劑量還可能造成肌肉 損傷、胃潰瘍，甚至肝損傷等更嚴重的問題。

不過，由於菸鹼酸是人體必需的營養素，所以請確保每日攝入足夠的份量，可透過食用家禽肉、魚肉、酪梨、花生、蘑菇、糙米和全麥產品等食物來補充。