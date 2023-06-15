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美國文化和熱狗、培根等密不可分 學者：加工肉都有害健康

編譯陳韻涵／綜合報導
加工過的肉類和美國文化密不可分，但卻有害健康，必須控制攝取量。(Getty Images)
加工過的肉類和美國文化密不可分，但卻有害健康，必須控制攝取量。(Getty Images)

球賽搭熱狗，早餐吃培根，還有德國香腸和燒烤，美國文化有許多和加工肉類(processed meats)密不可分的開心場合，但專家提醒要注意攝取量，畢竟加工肉有害健康。

哈佛大學公衛學系營養學教授胡丙長(Frank Hu)表示，「證據顯示，經常食用加工肉有害健康，可能增加罹患大腸癌、第二型糖尿病和心血管疾病的機率」。

大多數專家都同意，「加工肉對人體的傷害比未經加工的肉還大」。

加工肉包含火腿、香腸、培根、熟肉、熱狗、肉乾及加工肉醬，這些食品透過醃製、發酵、煙燻來改變肉質，增添風味並延長保存時間。

世界衛生組織(WHO)2015年宣布，加工肉容易讓人致癌，且有充分證據顯示會導致大腸癌。世界癌症研究基金會(World Cancer Research Fund International)則建議每周紅肉攝取量在12盎司到18盎司之間。

少吃牛肉和豬肉等紅肉很重要，無論是否加工，因為紅肉容易致癌，且增加罹患心血管疾病、中風和整體死亡風險。

胡丙長表示，「大多數研究集中研究熱狗、培根和香腸，很難分辨加工肉的優劣」，且會吃加工肉的人往往都會食用很多種加工肉，更難分析單一加工肉的影響。

他說：「理論上，可以斷言加工過的禽肉和魚肉，不會比加工紅肉糟糕。」這是因為禽肉和魚的飽和脂肪含量低，某些魚肉富含Omega-3脂肪酸，「但科學家缺乏證據支持此說」。

美國癌症協會(American Cancer Society)流行病學研究資深科學主任瑪姬·麥卡洛(Marjorie "Marji" McCullough)表示，加工肉之所以對人體不健康與其製造過程利用硝酸鹽和亞硝酸鹽醃製、保存食物會產生致癌物質，增加罹癌風險。

她說，另一個可能的變因是高溫烹調加工肉，會產生更多致癌物質，尤其是直火燒烤。

此外，所有加工肉的鈉含量往偏高；胡丙長表示，攝取太多鈉會增加患高血壓和心血管疾病的風險。

加工肉也會讓罹患失智症的風險增加，每人每天若多攝取25克的加工肉，罹患失智症的風險就會增52%。

致癌 心血管疾病 失智

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