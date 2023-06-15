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限時供應 塔可鐘推出全素六角形捲餅

編譯周靜芝 / 綜合報導
塔可鐘菜單上近日首度新增一款純素選項：討喜的六角外形、內餡層層鋪疊的素食卷餅。取自Taco Bell
塔可鐘菜單上近日首度新增一款純素選項：討喜的六角外形、內餡層層鋪疊的素食卷餅。取自Taco Bell

塔可鐘（Taco Bell）菜單上近日首度新增一款純素選項：討喜的六角外形、內餡層層鋪疊的素食卷餅（Vegan Crunchwrap）。

雖然許多塔可鐘的粉絲都知道能將菜單上的任何食物客製成素食，但這次是烹飪團隊正式製作了這道料理，成為塔可鐘第一個純素食的主菜。

素食捲餅的特色是調味過的「素牛肉」，塔可鐘表示，這是用研製多年、一種特殊的調味植物性蛋白質所製成。捲餅上鋪著清爽的素食布蘭科蘸醬（blanco sauce）和溫熱的素食納喬起士醬（nacho sauce）；這兩項醬料，均是塔可鐘開發許久的食材。

此外，素食捲餅同樣有生菜絲、番茄丁和鬆脆的塔士塔達（tostada）等經典食材。這款限時供應的新菜單，價格與招牌捲·餅相同，已於日前先在有眾多素食人口的洛杉磯紐約市佛羅里達州奧蘭多等城市推出。

塔可鐘全球食品研發主管馬修斯（Liz Matthews）說，該連鎖店的顧客中有很大一部分是素食主義者，這就是為什麼他們要花這麼長的時間來研發出這款特別的素食；他們希望、也必須保持它的美味，讓消費者垂涎欲滴。

塔可鐘全球營養和永續發展總監莎波克（Missy Schaaphok）說，他們的顧客總是在尋找素食的選項，他們認為這是推出一款純素食產品的最佳時機。與過去的新產品測試一樣，塔可鐘將試推出這一創新菜單，評估顧客的意見，利用這些回饋作為未來菜單開發的參考。

塔可鐘現有的素食產品佔2022年銷售額的23%以上，該公司備有30多種素食原料，可變出無數種組合，而不致影響口味或食慾，例如將肉換成墨西哥豆泥、黑豆或馬鈴薯。

墨西哥 紐約市 蛋白質 洛杉磯 佛羅里達州

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