限時供應 塔可鐘推出全素六角形捲餅

塔可鐘菜單上近日首度新增一款純素選項：討喜的六角外形、內餡層層鋪疊的素食卷餅。取自Taco Bell

塔可鐘（Taco Bell）菜單上近日首度新增一款純素選項：討喜的六角外形、內餡層層鋪疊的素食卷餅（Vegan Crunchwrap）。

雖然許多塔可鐘的粉絲都知道能將菜單上的任何食物客製成素食，但這次是烹飪團隊正式製作了這道料理，成為塔可鐘第一個純素食的主菜。

素食捲餅的特色是調味過的「素牛肉」，塔可鐘表示，這是用研製多年、一種特殊的調味植物性蛋白質 所製成。捲餅上鋪著清爽的素食布蘭科蘸醬（blanco sauce）和溫熱的素食納喬起士醬（nacho sauce）；這兩項醬料，均是塔可鐘開發許久的食材。

此外，素食捲餅同樣有生菜絲、番茄丁和鬆脆的塔士塔達（tostada）等經典食材。這款限時供應的新菜單，價格與招牌捲·餅相同，已於日前先在有眾多素食人口的洛杉磯 、紐約市 和佛羅里達州 奧蘭多等城市推出。

塔可鐘全球食品研發主管馬修斯（Liz Matthews）說，該連鎖店的顧客中有很大一部分是素食主義者，這就是為什麼他們要花這麼長的時間來研發出這款特別的素食；他們希望、也必須保持它的美味，讓消費者垂涎欲滴。

塔可鐘全球營養和永續發展總監莎波克（Missy Schaaphok）說，他們的顧客總是在尋找素食的選項，他們認為這是推出一款純素食產品的最佳時機。與過去的新產品測試一樣，塔可鐘將試推出這一創新菜單，評估顧客的意見，利用這些回饋作為未來菜單開發的參考。

塔可鐘現有的素食產品佔2022年銷售額的23%以上，該公司備有30多種素食原料，可變出無數種組合，而不致影響口味或食慾，例如將肉換成墨西哥 豆泥、黑豆或馬鈴薯。