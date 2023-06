想要皮膚光滑 這3種水果有助增加膠原蛋白

石榴具有很高的抗炎、抗氧化特性,可改善皮膚彈性,防止皮膚損傷和過早衰老。(Photo by Priyanka Singh on Unsplash)

想要擁有光滑柔嫩的肌膚、看來容光煥發,皮膚專家建議,在日常飲食中攝取特定幾種水果有幫助。以下三種水果,有助促進體內生成膠原蛋白,讓皮膚更健康年輕,看來更水亮動人。

1.藍莓

皺紋隨著年齡增長形成,不可能完全防止,但保持水分和食用大量營養豐富的水果,是保持年輕光彩的關鍵。藍莓就是可以促進生成膠原蛋白、含健康抗氧化物(antioxidants)的水果之一。

紐約市 西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)皮膚科主任盧卡斯(Emmanuel Loucas)解釋,藍莓富含抗氧化物,有助保護皮膚免受內外環境侵害;藍莓豐富的維生素A和C,可防止膠原蛋白分解;藍莓還具有抗炎特質,而炎症是許多皮膚病如濕疹、痤瘡和酒糟鼻等的共同特徵。

美容品牌Cotarde創始人兼首席化學家杜德克-佩倫(Danuta Dudek-Pellon)指出,藍莓是最強大的「超級食物」之一,富含抗氧化物和類黃酮(flavonoids)可中和自由基(free radicals)對抗皮膚老化;自由基會導致皮膚失去彈性,衍生細紋,加速老化。

2.石榴

皮膚科醫生和作家費克特(Enrizza P. Factor)表示,諺語「人如其食(You are what you eat)」,在談到皮膚老化程度時,這句話尤其正確。石榴具有很高的抗炎、抗氧化特性,可改善皮膚彈性,防止皮膚損傷和過早衰老。

根據醫療入口網站WebMD說法,吃一顆石榴就可提供約28毫克的維生素C,幾乎是每日推薦攝入量的50%。費克特指出,吃石榴讓飲食添加更多維生素C,可有效預防皺紋;食用這種營養素,再加上多喝水、保護皮膚免受陽光照射、不抽煙、避免壓力過大,對保持皮膚健康年輕,絕對有幫助。

3.酪梨

費克特說,酪梨富含維生素E,有助對抗自由基和促進膠原蛋白生成,提亮膚色,對抗黯沉;它也是非常豐富的抗氧化物來源,有許多對健康至關重要的化合物,可清除自由基,減緩老化與退化。

費克特提到,許多皮膚保濕產品含有酪梨油這種重要成分,若在早上使用,可全天保持皮膚滋潤。無論是多吃酪梨或使用護膚酪梨油產品,都可以強化皮膚,還能對抗炎症和刺激,增強皮膚免疫力 。