想要皮膚光滑 這3種水果有助增加膠原蛋白

石榴具有很高的抗炎、抗氧化特性，可改善皮膚彈性，防止皮膚損傷和過早衰老。(Photo by Priyanka Singh on Unsplash)

想要擁有光滑柔嫩的肌膚、看來容光煥發，皮膚專家建議，在日常飲食中攝取特定幾種水果有幫助。以下三種水果，有助促進體內生成膠原蛋白，讓皮膚更健康年輕，看來更水亮動人。

1.藍莓

皺紋隨著年齡增長形成，不可能完全防止，但保持水分和食用大量營養豐富的水果，是保持年輕光彩的關鍵。藍莓就是可以促進生成膠原蛋白、含健康抗氧化物（antioxidants）的水果之一。

紐約市 西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）皮膚科主任盧卡斯（Emmanuel Loucas）解釋，藍莓富含抗氧化物，有助保護皮膚免受內外環境侵害；藍莓豐富的維生素A和C，可防止膠原蛋白分解；藍莓還具有抗炎特質，而炎症是許多皮膚病如濕疹、痤瘡和酒糟鼻等的共同特徵。

美容品牌Cotarde創始人兼首席化學家杜德克-佩倫（Danuta Dudek-Pellon）指出，藍莓是最強大的「超級食物」之一，富含抗氧化物和類黃酮（flavonoids）可中和自由基（free radicals）對抗皮膚老化；自由基會導致皮膚失去彈性，衍生細紋，加速老化。

2.石榴

皮膚科醫生和作家費克特（Enrizza P. Factor）表示，諺語「人如其食（You are what you eat）」，在談到皮膚老化程度時，這句話尤其正確。石榴具有很高的抗炎、抗氧化特性，可改善皮膚彈性，防止皮膚損傷和過早衰老。

根據醫療入口網站WebMD說法，吃一顆石榴就可提供約28毫克的維生素C，幾乎是每日推薦攝入量的50%。費克特指出，吃石榴讓飲食添加更多維生素C，可有效預防皺紋；食用這種營養素，再加上多喝水、保護皮膚免受陽光照射、不抽煙、避免壓力過大，對保持皮膚健康年輕，絕對有幫助。

3.酪梨

費克特說，酪梨富含維生素E，有助對抗自由基和促進膠原蛋白生成，提亮膚色，對抗黯沉；它也是非常豐富的抗氧化物來源，有許多對健康至關重要的化合物，可清除自由基，減緩老化與退化。

費克特提到，許多皮膚保濕產品含有酪梨油這種重要成分，若在早上使用，可全天保持皮膚滋潤。無論是多吃酪梨或使用護膚酪梨油產品，都可以強化皮膚，還能對抗炎症和刺激，增強皮膚免疫力 。