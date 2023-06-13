我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

4種蔬菜 煮熟比生吃更營養 易促進人體吸收

編譯俞仲慈／綜合報導
番茄、菠菜、胡蘿蔔、甜椒經過烹煮之後食用，養份更容易被人體吸收。(Getty Images)
番茄、菠菜、胡蘿蔔、甜椒經過烹煮之後食用，養份更容易被人體吸收。(Getty Images)

「美國飲食指南」(U.S. Dietary Guidelines)建議國人每天至少攝取2.5杯(約三份)蔬菜，一般人以為生吃蔬菜可以直接攝取更多高品質維生素、礦物質等各種養分，但其實有四種蔬菜煮熟後更有益健康；紐約營養專家貝克曼(Tracy Lockwood Beckerman)表示：「蔬菜經過烹調後，更容易促進人體吸收養分。」

番茄

直接生吃自家庭院栽種的新鮮番茄，是許多民眾夏季樂趣之一，但是食用煮熟的番茄好處更多；貝克曼表示：「番茄經過烹調後，便於人體直接吸收寶貴的營養素，例如茄紅素，這是一種超級抗氧化劑。」

而且在流感盛行季節，茄紅素有助於提高免疫力，保護身體並預防感冒，然而並非所有烹飪方式都適合，切勿燒焦或烤焦(其他蔬菜亦然)，因為高溫烹調會減少有效的維生素和礦物質。

胡蘿蔔

煮熟後的胡蘿蔔更易於人體吸收；貝克曼表示，煮熟的胡蘿蔔可促進β-胡蘿蔔素(在腸道內轉化為維生素A的抗氧化物)吸收，有助於人體攝取更多養分，並增強免疫力和促進眼睛健康；理想的營養組合是胡蘿蔔搭配富含鐵質的穀物食用，例如高粱或蕎麥，研究證實β-胡蘿蔔素可防止人體鐵質流失，同時增強鐵質吸收。

菠菜

菠菜經過烹調後，鐵質和其他營養素(維生素A、E和鋅質)含量都會增加，建議在日常三餐添加維生素C(檸檬汁或橙片)可以顯著增強人體的鐵質吸收力。

甜椒

甜椒富含茄紅素和阿魏酸(ferulic acid)，而且無論生吃或熟食皆可攝取足夠養分，但是甜椒經過燒烤或拌炒後，更易於人體吸收，但烹調溫度不可過高，因為維生素C容易被高溫破壞，因此煮到嫩脆的甜椒會比久煮的甜椒能保留更多養分。

營養師塔布迪克斯(Bonnie Taub-Dix)提醒：「和生吃蔬菜相比，食用加入橄欖油輕輕拌炒的甜椒，可以吸收更多維生素A。」 

蔬菜 高溫 免疫力

上一則

自然美景最多 全美這10州得天獨厚

延伸閱讀

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養
快餐也可吃得健康 營養師私藏這5道菜色

快餐也可吃得健康 營養師私藏這5道菜色
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
冷盤、素食、分量少 年輕華人流行吃「白人餐」

冷盤、素食、分量少 年輕華人流行吃「白人餐」

熱門新聞

好市多的冷凍食品區就有不少營養師也認可的選擇。Getty Images

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

2023-06-07 11:02
定存成為熱門的投資選項，但專家提醒要小心犯一些錯誤。示意圖。(歐新社)

開定存 5個錯誤害你少賺錢

2023-06-05 11:07
佛羅里達州曾是退休人士居住首選。(路透)

4原因 佛州不再是退休者首選

2023-06-06 12:03
心臟科醫師最愛的晚餐之一是沙拉，可放蔬菜、莓果，以及冰箱裡有的任何東西。Getty Images

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

2023-06-09 09:58
棕色蛋通常賣價會比白色蛋高。(Anna Shvets @Pexels)

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

2023-06-06 11:34
專家建議睡前別吃四種會影響睡眠品質的食物。示意圖。(攝影師：JESHOOTS@Pexels)

想睡個好覺 專家建議睡前別吃這4種食物

2023-06-08 14:34

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養