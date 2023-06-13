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主打無糖、低熱量 能量飲銷量大增 咖啡因含量也很高

編譯潘勛／綜合報導
能量飲料雖然強調低熱量、無糖，但咖啡因太多，有礙兒童、青少年健康。(Getty Images)
能量飲料雖然強調低熱量、無糖，但咖啡因太多，有礙兒童、青少年健康。(Getty Images)

美國能量飲市場日益壯大，各能量飲廠不分新、老，都打出產品低熱量、無糖等特色來的行銷，盼投合有健康意識的消費者，但這些行銷招數引發顧慮，擔心兒童、青少年不察，攝取的咖啡因數量太多，不利健康。

紐約時報報導，能量飲不僅主打無糖、低熱量特色，像百事可樂(PepsiCo)有投資的Celsius還號稱摻加「更健康成分」如薑、綠茶及維他命；類似的還有Prime Energy，號稱無糖之外，還加了電解質，跟大多數運動飲料一樣。

荷蘭合作銀行(Rabobank)飲品研究員瓦森(Jim Watson)表示，目前市上的能量飲都無糖、無熱量；能量飲消費量成長，主要是數十年來遠離含糖汽水的趨勢，飲品都追求健康形象。

開特力(Gatorade)長期以來行銷飲品給運動員，主打補充體液或電解質，給劇烈訓練後的他們。但今年，開特力也加入咖啡因大賽，發行無糖飲料Fast Twitch，有草莓西瓜等口味，咖啡因含量也超過兩杯咖啡。

市場研究機構Circana指出，這種新重點讓美國能量飲市場過去5年間，由120億元成長到190億元。Celsius公司表示，今年第一季營收2億6000萬元，為去年同期的一倍；按如此火熱的速度，今年營收可望超過10億元，比兩年前的3億1400萬元要大幅增加。目前Celsius股價每股144元，去年為69元。

今年3月，霓虹色澤的Prime Energy開始出現在麻州威明頓(Wilmington)公立學校校區，三、四年級小學生午餐時配著飲用。但這種吸睛的罐裝12盎司飲料內含200毫克的咖啡因，相當兩罐紅牛(Red Bull)、兩杯咖啡或六罐可口可樂

Prime Energy公司表示，他們有標示「本飲料不建議18歲以下孩童飲用」，但父母及校務人員有時會把這種飲料，與無咖啡因運動飲料Prime Hydration搞混。

肯塔基州勒辛頓(Lexington)急診醫師史丹頓(Ryan Stanton)表示，大家本以為紅牛就算能量飲裡的頂尖了，沒想到目前推出的能量飲，其咖啡因是紅牛的兩、三倍，攝取太多咖啡因，恐致心血管以及胃部毛病。

專家憂心能量飲料中的咖啡因含量可能影響兒童、青少年健康。圖為民眾在加州一項活動上...
專家憂心能量飲料中的咖啡因含量可能影響兒童、青少年健康。圖為民眾在加州一項活動上，湧至紅牛攤位索取免費飲料。(美聯社)

咖啡 營收 可口可樂

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