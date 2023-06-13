人體能量攝取 一天需要多少醣？

碳水化合物或醣是維持生命的關鍵要素，它們被轉化為葡萄糖，供應身體所需的熱量。專家與醫師建議避免攝取過多的醣或碳水化合物，則是因為會導致肥胖 和糖尿病 等問題，但醣不是敵人，身體仍需要醣才能運作。

馬里蘭州蓋城(Gaithersburg)凱瑟醫療中心(Kaiser Permanente)內科醫生茱莉亞‧陳(Julie Chen)表示，身體利用必要能量之餘，也要避免攝取過多醣造成負面影響。

一天究竟應該攝取多少碳水化合物？茱莉亞說：「碳水化合物的每日攝取量取決於年齡、性別、新陳代謝、活動程度和整體健康狀況，對於大多數成人而言，每日的碳水化合攝取量指南是每餐約45克到60克。」

茱莉亞舉例，烤雞胸(含醣0克)、一杯煮熟的糙米 (含醣45克)、燙青菜(含醣量少到可忽略)、15克到20克的中蘋果(含醣15克)，2茶匙的花生醬(含醣7克)。

減肥是每天要吃多少醣？

若要減肥，必須處於熱量赤字的狀態，這表示消耗的熱量要比身體所需的熱量多，迫使身體利用脂肪中儲存的熱量。

每克醣的熱量約4卡，蛋白質 也有熱量，但醣的熱量較蛋白質高。舉例來說，一杯米(128克)有206卡，煮熟的去皮雞肉(2盎司到2.5盎司，或70克)則是110卡。

知道攝取多少醣很重要，但有時並不容易計算，例如一罐汽水可能含醣40克以上。