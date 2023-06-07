好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多的冷凍食品區就有不少營養師也認可的選擇。Getty Images

隨著越來越多具健康意識的消費者購買冷凍食品，以便快速、簡單地解決一餐，食品業者也重新打造產品，生產更新鮮、更健康的冷凍餐食。更方便的是，好市多 （Costco）的冷凍食品區就有不少營養師也認可的選擇，不必到全食超市就能找到健康的冷凍食品。

營養師茱莉·厄普頓（Julie Upton）說，在選擇健康的好市多冷凍食品時，重點在是否有足夠的纖維、健康脂肪和瘦肉蛋白，同時有適度的鈉含量及有限的添加糖。厄普頓表示，好市多的冷凍食品符合這些標準，並且是用完整、營養豐富的原料製成；在通貨膨脹仍在飆升下，好市多是精打細算購物者的好選擇，自有品牌Kirkland價格甚至更實惠。

以下是厄普頓推薦的8種好市多健康冷凍食品，可以同時滿足味蕾和營養需求。

Trident阿拉斯加野生鮭魚漢堡。取自Costco網站

1. Trident阿拉斯加野生鮭魚漢堡（Wild Alaskan Salmon Burgers）

魚類和海鮮屬於昂貴的蛋白質 ，不妨在好市多囤貨。這款鮭魚漢堡含有高質量的蛋白質和健康的Omega-3脂肪，滿足每周攝取兩份魚類的標準，以維護心臟健康。它們可以用烤、烘或煎，也可以放在沙拉、三明治或全麥麵包上，或在後院舉辦烤肉時享用。













Milton's手工烘焙花椰菜餅皮披薩。取自Costco網站

2. Milton's手工烘焙花椰菜餅皮披薩（Craft Bakers Cauliflower Crust Frozen Pizza）

花椰菜披薩餅皮不容易製作，但Milton's已掌握薄而脆的素食餅皮要訣。薄皮披薩的熱量較低，碳水化合物也比厚皮的少，對健康有益。厄普頓說，從營養學上來看，這款披薩是個聰明的選擇，因為含有大量蛋白質，甚至每1/4個披薩可提供2克纖維。

Veggies Made Great菠菜蛋白義大利烘蛋。取自Costco網站

3. Veggies Made Great菠菜蛋白義大利 烘蛋（Spinach Egg White Frittatas）

雞蛋 不僅是早餐的食物，也是任何正餐的營養和豐富蛋白質來源，與肉類、家禽和海鮮相比，雞蛋更是經濟實惠的完整蛋白質。這款美味的義大利烘蛋是厄普頓最喜愛的好市多健康冷凍食品之一，可在幾分鐘內做出健康的一餐。

滿滿的菠菜、番茄、洋蔥和甜椒，富含高質量蛋白質，不但營養而且天然無麩質。可以用微波爐加熱，或放進氣炸鍋增加焦脆口感。如果想要有頓均衡的餐食，可以用兩份烘蛋配上沙拉，或者與烤過的全麥麵包一起享用。

Kirkland冷凍無骨雞胸薄片。取自Costco網站

4. Kirkland冷凍無骨雞胸薄片（Frozen Thin Sliced Boneless Chicken Breast）

厄普頓說，當想要一份完整的蛋白質加到主菜沙拉中，或稍微煎過與全麥義大利麵或其他全麥食品搭配，或者做個簡單的義式香煎雞排（piccata），這款雞胸肉片是很好的選擇。雞胸肉熱量低，蛋白質含量高，是用較少熱量保持飽足感的最佳方法；而且，它們使用方便，烹煮前不須解凍。

Don Lee Farms有機辣味黑豆漢堡。取自Costco網站

5. Don Lee Farms有機辣味黑豆漢堡（Organic Chipotle Black Bean Burger）

這款有機黑豆漢堡是由黑豆、玉米、番茄、洋蔥和其他蔬菜 等天然成分製成，與牛肉漢堡相比，好處是只有1克飽和脂肪。雖然鈉含量偏高，但如果在享用這款漢堡時節制攝取其他加工食品，每日鈉攝入量可以保持在標準水平內。可用微波爐、氣炸鍋、烤箱或平底鍋加熱，再配上全麥麵包和個人喜歡的醬料。









Amy’s巧達乾酪卷餅佐豆子與米飯。取自Costco網站

6. Amy’s巧達乾酪卷餅佐豆子與米飯（Cheddar Cheese Burrito with Beans and Rice）

如果有心情吃頓快速簡單的一餐，好市多健康冷凍食品的另一個選擇是豐富的有機卷餅。它們是很好的膳食，含有豐富的纖維素和蛋白質，並且限制了飽和脂肪；搭配上一份沙拉，便是頓令人滿意的晚餐。

Kirkland無骨去皮野生魚排。取自Costco網站

7. Kirkland無骨去皮野生魚排（Boneless and Skinless Wild Caught Mahi-Mahi）

想在幾分鐘內吃上一頓健康的周末晚餐時，這些去骨無皮的魚片是個不錯的選擇。對於乾淨的蛋白質，沒有什麼比像鬼頭刀（Mahi-Mahi）這種白魚更好的了；它的脂肪含量低，又含有大量蛋白質。可以用燒烤、烘烤或炒魚片方式烹煮後，與烤蔬菜一起享用，再配上煮熟的全穀物，例如布格麥（bulgur）或古斯米（couscous），就是一頓營養均衡的正餐了。





Impossible漢堡肉餅。取自Costco網站

8. Impossible漢堡肉餅（Burger Patties）

這款無肉的漢堡，不但在外型上模仿牛肉，提供的蛋白質和脂肪也與普通的牛肉漢堡差不多，但纖維卻高出許多。厄普頓說，由於配方中含有椰子油，這款漢堡的飽和脂肪含量比其他植物肉漢堡高，但還是低於普通的牛肉漢堡。美食專家建議，可以像其他漢堡一樣烘烤或煎炸，最後再加以調味。