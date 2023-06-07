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NBA湖人詹姆斯捧紅「塔可星期二」3家餐廳爭搶商標權

編譯廖振堯／綜合報導
一句「塔可星期二！」的口號，引發塔可鐘、塔可約翰、葛雷格利餐廳三家業者的版權之爭。(Business Wire)
一句「塔可星期二！」的口號，引發塔可鐘、塔可約翰、葛雷格利餐廳三家業者的版權之爭。(Business Wire)

現效力於洛杉磯湖人隊的籃球巨星詹姆斯(LeBron James)多次在訪談中提到最愛的食物是塔可，也常常在他的短片、各種場合大喊「塔可星期二！」(Taco Tuesday)，幾乎成了他的標誌用語。然而這句口號背後卻牽扯三家餐廳的商標之爭，新澤西州的葛雷格利餐廳(Gregory's)更直接槓上巨頭塔可鐘(Taco Bell)和詹皇。

新州媒體NJ.com報導，葛雷格利餐廳於1946年開業，現由第四代老闆葛雷格利(Gregory Gregory)掌門。面對塔可鐘攜手詹皇、試圖奪下「塔可星期二」商標的攻勢，葛雷格利表示他像是大衛對抗巨人歌利亞。

塔可鐘。(美聯社)
塔可鐘。(美聯社)

一句「塔可星期二！」的口號，引發塔可鐘、塔可約翰、葛雷格利餐廳三家業者的版權之爭...
一句「塔可星期二！」的口號，引發塔可鐘、塔可約翰、葛雷格利餐廳三家業者的版權之爭。 但葛雷格利餐廳認為為了一份2.5元的塔可花大錢打官司，似乎毫無意義。(美聯社)

葛雷格利1979年接管餐廳後便覺得如果加賣塔可的話會很受歡迎，一起經營餐廳的家人雖拒絕將塔可列入菜單，但仍讓步舉辦「塔可星期二」，結果大賣。半年後，葛雷格利的朋友建議將口號註冊為商標，最後在1982年註冊成功。

但到1989年，葛雷格利家錯過再次註冊的期限，也沒有提交使用證據。來自懷俄明州的連鎖店塔可約翰(Taco John's)便抓住機會，開始使用該口號且註冊商標。葛雷格利家友好地同意和解，時至今日口號商標在新州由葛雷格利持有，其他州則是塔可約翰持有。

然而塔可鐘最近向美國專利及商標局(United States Patent and Trademark Office)提出申請，要求釋出商標。該公司聲稱這句口號已經是廣為流傳的慣用語，任何企業都不應持有專享權。塔可鐘甚至找來詹姆斯拍新廣告，廣告中詹姆斯每次說「塔可星期二」都被消音，諷刺此荒謬情況。詹姆斯本人也曾於2019年申請註冊該口號，但遭駁回。

至於接下來可能到來的商標之戰，葛雷格利認為最後也是由塔可約翰出面對決，畢竟它們的規模更大。葛雷格利也接到律師來電，自願無償幫他打官司，但葛雷格利說為了一份2.5元的塔可、花大錢打官司，「有意義嗎？」

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