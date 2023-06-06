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棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

記者張聲肇/即時報導
棕色蛋通常賣價會比白色蛋高。(Anna Shvets @Pexels)
棕色蛋通常賣價會比白色蛋高。(Anna Shvets @Pexels)

棕色蛋比白色蛋價格稍貴，因為比較營養？錯，兩者的營養成分並無差別，任何食譜也分不出兩者的「菜色表現」有何軒輊。那為甚麼棕色蛋老是賣價較高？

回答這問題之前，先來看看雞的品種與蛋的顏色的關係。不同品種的雞有不同的色素基因，色素基因決定生下的蛋的顏色。例如，來亨（Leghorn）雞通常所生的蛋都是白色，歐平頓（Orpington ）雞生的蛋都是棕色。

有意思的是，雞的耳朵顏色也可看出牠會生出甚麼顏色的蛋。羽毛白色，耳垂也偏白色的雞，生的蛋都是白色。羽毛紅棕色、耳垂顏色較深的雞，生的蛋都是棕色。

雞蛋不但有白有棕，也有淺藍色、綠色，甚至外殼呈斑點的蛋。

蛋色既然與品種和色彩基因有關，為甚麼棕色蛋賣得較貴？這就得看「養雞成本」了。

生棕色蛋的母雞要耗費更大的能量生蛋，通常牠們的食量較大，飼料費自然更高，這層成本，自然要轉嫁到消費者身上，這是消費市場的原理。

母雞要耗費更大能量生棕色蛋，那就表示棕色蛋的品質更優囉？前面講過，營養和白蛋沒差，其實，味道也沒差。

說到營養，有一點也很有意思。飼料添加omega-3脂肪酸和維他命D，養出來的雞所生的蛋，這兩種營養的價值也更高。

不論白蛋或棕蛋，同樣含有各種維他命、礦物質和高品質的蛋白質。因此，選購時，不用再躊躇於決定哪一種顏色，參考你信得過的「消費指南」的建議，買最新鮮、最可靠的品牌就對了。

食譜 蛋白質 雞蛋

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