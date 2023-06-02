4成餐廳食物中毒 全因員工生病

聯邦疾病防治中心呼籲食品業落實食安政策。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )表示，食品業員工生病或被傳染卻照常上班工作，是2017年到2019年間，40%餐廳發生食物中毒事件的原因。

諾羅病毒(Norovirus)或沙門氏桿菌(Salmonella)都會造成重症，且是25個州與地方公衛部門接獲通報的800宗病例中最常見的病例，涉及875家餐廳。

CDC調查人員呼籲落實更全面食品安全政策，強調勤洗手並讓生病的員工休假養病。

儘管約85%的餐廳表示設有嚴禁染病員工上班的政策，卻只有約16%的餐廳政策有詳盡規定，規定員工有嘔吐、腹瀉、發燒且喉嚨痛等症狀，必須通報值班經理或在家休養。

非營利倡議團體「停止食源性疾病」(STOP Foodborne Illness)執行長米茲‧鮑姆(Mitzi Baum)表示，根據CDC調查，只有44%的餐廳表示提供帶薪病假。

鮑姆分析，這表示生病的員工被迫在抱病上班或損失收入之間抉擇，或者擔心因為自己請假而增加同事的工作負擔。

消費者很難知道食品業的員工是否抱病上班，鮑姆表示，有幾個跡象可循，包括服務生是否一直擤鼻涕、打噴嚏，以及他們如何處理餐具等。

CDC表示，美國每年約有4800萬人因為食源性疾病出現健康狀況，其中12萬8000人住院、3000人死亡。