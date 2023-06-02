我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

4成餐廳食物中毒 全因員工生病

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦疾病防治中心呼籲食品業落實食安政策。(美聯社)
聯邦疾病防治中心呼籲食品業落實食安政策。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，食品業員工生病或被傳染卻照常上班工作，是2017年到2019年間，40%餐廳發生食物中毒事件的原因。

諾羅病毒(Norovirus)或沙門氏桿菌(Salmonella)都會造成重症，且是25個州與地方公衛部門接獲通報的800宗病例中最常見的病例，涉及875家餐廳。

CDC調查人員呼籲落實更全面食品安全政策，強調勤洗手並讓生病的員工休假養病。

儘管約85%的餐廳表示設有嚴禁染病員工上班的政策，卻只有約16%的餐廳政策有詳盡規定，規定員工有嘔吐、腹瀉、發燒且喉嚨痛等症狀，必須通報值班經理或在家休養。

非營利倡議團體「停止食源性疾病」(STOP Foodborne Illness)執行長米茲‧鮑姆(Mitzi Baum)表示，根據CDC調查，只有44%的餐廳表示提供帶薪病假。

鮑姆分析，這表示生病的員工被迫在抱病上班或損失收入之間抉擇，或者擔心因為自己請假而增加同事的工作負擔。

消費者很難知道食品業的員工是否抱病上班，鮑姆表示，有幾個跡象可循，包括服務生是否一直擤鼻涕、打噴嚏，以及他們如何處理餐具等。

CDC表示，美國每年約有4800萬人因為食源性疾病出現健康狀況，其中12萬8000人住院、3000人死亡。

CDC 聯邦疾病防治中心

上一則

全美這家連鎖超市 顧客忠誠度最高

下一則

容易被蚊子咬 沐浴乳香味害的？

延伸閱讀

紐時：俄羅斯船隻暗地運油至中國 疑違反制裁

紐時：俄羅斯船隻暗地運油至中國 疑違反制裁
網購盛行 退貨率大增 零售商開始限制退貨

網購盛行 退貨率大增 零售商開始限制退貨
美國出口玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤在台邊境遭攔

美國出口玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤在台邊境遭攔
寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000

寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000

熱門新聞

鮭魚罐頭既便宜、營養價值又高，除了蛋白質和Omega-3外，還飽含鈣和維生素D。Getty Images

50歲以後 專家提醒吃這些食物最關鍵

2023-05-31 10:43
填字遊戲、數獨等活動可有助保持頭腦靈活，但防止認知能力下降最好的另一種方法是運動。Getty Images

專家建議每天做這事 可降低失智風險

2023-05-26 10:49
Image by Lisa Redfern from Pixabay

防頭髮稀疏 避免這四種食物

2023-05-26 13:04
家中出現螞蟻，若用錯誤的方法企圖消滅牠們，可能會讓「入侵者」溜走，且無濟於事。Getty Images

螞蟻侵門踏戶時 這幾款殺蟻藥最有用

2023-05-30 09:36
Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

就在你的座位前 空服員說飛機這個地方最髒

2023-05-31 12:02
油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜。取自Shutterstock

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

2023-06-02 10:07

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…