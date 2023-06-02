到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜。取自Shutterstock

即使夏天到了想要減肥，偶爾難免會在外面打打牙祭，但如果在餐廳點錯食物，會讓減肥計畫大打折扣。營養專家提醒，避開某些開胃菜「雷區」，因為它們除了卡路里沒有別的營養價值。

消費網站SHEfinds採訪了營養師納娜瓦蒂（Krutika Nanavati），她表示，油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜；例如爆漿起司條（mozzarella sticks）、洋蔥圈、雞翅、墨西哥 辣椒起司捲和薯條等。納娜瓦蒂說，雖然這些食物很美味，但熱量也非常高，而且沒有什麼營養；另一個要避開的開胃菜是佐以各種蘸料的玉米片。

這些油炸開胃菜的熱量、飽和脂肪含量往往過高，多數的鈉含量也偏高，可能導致水腫和腹脹。脂肪、卡路里和鈉的組合，讓油炸食物成為減肥的大敵。此外，納娜瓦蒂說，這些油炸開胃菜多裹上一層精製麵粉，容易使血糖 升高，「真是太可怕了」。

許多油炸開胃菜都加上起司或使用奶油，納娜瓦蒂指出，一盎司的巧達起司含有113卡路里，奶油佐料如酸奶油和沙拉醬含有更多熱量，每湯匙約120-125卡路里；這些配料的飽和脂肪、鈉和膽固醇含量都十分驚人，一不小心就會讓減肥前功盡棄。

營養豐富、但脂肪和熱量極低的味噌湯是開胃菜的健康選擇。Getty Images

減肥時應點的健康開胃菜

專家建議避開油炸的開胃菜，並不表示不能在餐廳點任何開胃菜。事實上，納娜瓦蒂建議，可以點一些不會增加額外熱量的食物，例如選擇喝湯，蔬菜 湯、豆子湯或味噌湯都是營養豐富、但脂肪和熱量極低的食物。

納娜瓦蒂指出，沙拉也是健康開胃菜的另一個好選擇，它們可以為飲食增加一些纖維；但要記得選擇含有大量蔬菜和清淡調味料的沙拉，如油醋汁或無油義大利 醬汁。素食者不妨嘗試普切塔（bruschetta）或鷹嘴豆泥（hummus）等開胃菜。納娜瓦蒂說，鷹嘴豆泥是種很好的減肥零食蘸料，它不僅含有健康脂肪、纖維和抗氧化劑，且熱量不高。

如果開胃菜想換些其他花樣，可以點含烤魚和大量蔬菜的墨西哥魚肉卷，而不是炸魚條。納娜瓦蒂說，魚肉可以提供必要的維生素、礦物質、健康脂肪和蛋白質 。