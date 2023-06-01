咖啡和茶都有益健康 但仍應適量

咖啡。Image by Craig Melville from Pixabay

咖啡 和茶都有益健康，但仍應適量，或兩樣輪流享用，不要偏執其一。至於如何選擇，可根據咖啡或茶的「特長」和個人的日常作息需求，善加調整。

咖啡有降低發炎的功效，對心臟和腸胃健康有益，營養師穆爾斯坦（Ilana Muhlstein）說，「咖啡能降低心臟病和糖尿病 的風險，美國臨床營養期刊刊載過的研究報告稱，經常喝咖啡，能降低心臟病的風險，糖尿病照護期刊刊載的大量資料分析報告也說，適量喝咖啡有助降低罹患2型（後天性）糖尿病的風險。」

穆爾斯坦引述美國臨床營養期刊的大量資料分析報告指出，喝茶也能降低心血管疾病的風險，「大量研究也顯示，喝茶能夠降低罹癌風險。癌症 分布、生物標記與預防（Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention）期刊刊載的研究報告稱，喝茶可以降低罹患卵巢癌、乳癌等癌症的風險。」

茶和咖啡都不含纖維，所以，享用時可佐以富含纖維的點心（如全麥土司或水果）或撒些纖維粉營養補充劑，增加纖維的攝取量。

茶和咖啡都有咖啡因，一杯8盎司的咖啡，咖啡因含量約有95毫克（ milligrams），同量紅茶裡的咖啡因約有50毫克，綠茶則有30毫克，也就是說，咖啡的咖啡因含量約為紅茶的兩倍，綠茶的三倍。

穆爾斯坦說，茶葉所含咖啡因有助認知功能及保持醒覺，茶葉另有叫做茶氨酸（theanine）的氨基酸，額外具有降低壓力的功效，因此，需高度集中精神完成專案計畫或作業時，紅茶或綠茶是最理想的提神飲料，不會產生「咖啡因顫抖」副作用，又有降壓定神作用，幫你順利達陣。

再者，綠茶的茶多酚（ polyphenols）是強力抗氧化劑，預防冠心病及癌症功效卓著。對咖啡因敏感的人，可改喝去咖啡因的綠茶或藥草茶。

咖啡因雖有助提神，吸收太多可能造成焦慮、失眠、心跳加速、血壓升高，此外，咖啡是酸性的飲料，有胃酸逆流和其它腸胃毛病的人，最好少碰。