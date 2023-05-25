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這位營養師來自長壽國 絕不碰6種美國食物

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這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

編譯陳韻涵／即時報導
納豆。Image by Hui Ong from Pixabay
納豆。Image by Hui Ong from Pixabay

日籍營養師富岡美智子(Michiko Tomioka)在日本出生成長，年輕時便熱愛美食，也喜歡烹飪並與親友分享美味食品。

她表示，日本人很在意飲食選擇，且日本人是全球最長壽的民族；她的母親擊敗癌症病魔，目前已86歲，她的姑媽高齡98歲，老當益壯。 

富岡移居美國時，嘗試了多種熱門美式食物，但都不是很喜歡；身為營養師，她的飲食習慣仍圍繞和食。

富岡一向推薦具有療效且促進長壽的食物，以下這六種美國食物，你絕不會看到富岡吃：

1. 熱狗

住美國難以避免加工肉品，但這類肉品高鹽、高飽和脂肪，增加罹患大腸癌和乳腺癌的風險。

若想攝取高蛋白、低鹽且防腐劑較少的食物，富岡認為豆腐是不錯的選擇。另外，海苔鮪魚雜糧飯糰也很好，富含鐵、鈣、葉酸(folate)和鎂(magnesium)等重要礦物質。 

2. 速食漢堡

 

麥當勞(McDonald's)在日本大阪開設第一家分店時，可謂大事，但富岡卻很少吃麥當勞。

如同多數速食，麥當勞讓富岡感到腹脹與疲倦，速食中的鹽、反式脂肪與飽和脂肪含量特高，增加血液中低密度脂蛋白(low-density lipoprotein，簡稱LDL)，即壞膽固醇的含量。

富岡改吃豆腐漢堡，可將豆腐餅放在香脆的糙米球上，撒些毛豆(edamame)，經濟實惠又環保健康。

3. 含糖碳酸汽水

常喝含糖飲料(如一天兩罐以上)，可能增加罹患第二型糖尿病的風險；許多汽水中含有人造甜味劑，會讓人無法集中注意力，甚至頭痛。

富岡偏愛的低熱量提神飲料是綠茶，如冰鎮抹茶或咖啡因含量較低的焙茶(hojicha)。

4. 含糖早餐麥片

早上趕時間沒空吃早餐，麥片是很棒的替代選擇，但別吃有糖的麥片。太多的糖會讓血壓升高、體重增加、發炎情況惡化，且增加罹患糖尿病的風險。

富岡的健康早餐首選是納豆，那是一種發酵黃豆與雜糧米食製成的日本料理。

5. 奶油乳酪

乳製品是鈣和蛋白質的重要來源，但並非所有乳製品都有益健康。

富岡不吃奶油乳酪，因為熱門品牌的一盎司奶油乳酪含有高達27毫克的膽固醇，卻只有約5克的蛋白質。她改吃大豆粉和芝麻醬製成的黃豆粉(kinako)抹醬。

6. 糖果

不必完全戒糖，黑巧克力富含抗氧化劑，但過多的含糖、玉米澱粉會對心臟和大腦造成負擔。

為滿足對甜食的喜好，富岡會吃加蜂蜜或龍舌蘭糖漿(agave syrup)的奇亞籽(chia seed)布丁、冷凍香蕉或無糖黑巧克力，都是不錯的選擇。若是與朋友聚會，吃一小塊蛋糕當然沒問題。

日本 麥當勞 糖尿病

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