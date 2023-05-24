走高檔路線？這五家快餐店最貴

示意圖。Photo by Farhad Ibrahimzade on Unsplash

快餐業和休閒快餐(fast casual)業以製作快速且平價的餐點為特點，而這兩個產業現在正見證高檔餐廳的崛起，這一趨勢反映消費者的喜好變化，包括提升用餐體驗、更健康的食材、優質的食物等。

高價的快餐及休閒快餐店主要迎合尋求便利，但仍注重美味或氣氛的消費者，這類餐廳的出現為速食產業帶來正面與負面的影響，一方面為市場注入多樣性，開啟新的收益來源，但另一方面，更高的價格可能限制餐廳的可接觸性並縮小客群，同時為傳統速食連鎖店帶來挑戰。

以下是目前最高價的5家快餐及休閒快餐連鎖餐廳。

1. Raising Cane's

菜品平均價格：$22.56

Raising Cane's創立於1996年，迅速成長為人氣速食連鎖餐廳，目前擁有689間分店，並獲得平均4.33分的評價，反映該品牌致力於提供優質的食品及服務。

餐點以其著名的雞柳條為主，以優質的雞里肌肉為食材，經手工拍打後烹調而成，該餐廳的品項有限但精緻，確保每樣商品都經過精心準備。主打高品質以及友善又有效率的服務，Raising Cane's成功吸引不少老饕。

2. Jet's Pizza

菜品平均價格：$15.37

Jet's Pizza於1978年創立，在20個州擁有400多家分店，受到披薩愛好者的歡迎。該店的招牌是方形深盤披薩，另外販賣各種類型的披薩，包括薄片披薩、手拋披薩等，除了披薩之外，還有沙拉、披薩餃、雞翅等多種速食可選擇。

3. Applebee's

平均價格：$14.96

Applebee's是國內知名連鎖餐廳，1980年創立於喬治亞州 亞特蘭大，現今的總部位於加州 格蘭代爾(Glendale)。

憑藉40多年的經驗，Applebee's在全國與全球已擴展近2000家分店，其菜單非常多樣，提供廣泛且精心製作的餐點，迎合各種烹飪喜好。

4. 肯德基 炸雞

菜品平均價格：$14.45

雖然價格較高，但聞名全球的肯德基提供多樣的菜單選擇，證明成本的合理性，並且以約96.6億元的市值及62.1億元的企業價值，反映出KFC品牌的強大存在感與財務穩定。不過，該店價位雖高，許多菜品的份量可供好幾人食用。

5. Jimmy John's

菜品平均價格：$13.60

Jimmy John's創立於1983年，旗下擁有近3,000家分店，販售各種美味的三明治及少許副餐。

該餐廳最貴的餐點是SLIM 4，售價$103.38，滿足想要大肆享受的客人。其菜品平均價格為$13.6，讓顧客也能以合理的價格享受美味的餐點。