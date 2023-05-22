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保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

編譯周靜芝 / 綜合報導
原味或加入新鮮水果的優酪乳，可提供大量的蛋白質、鈣、磷、維生素B12和維生素D。取自pexels/Manel and Sean
原味或加入新鮮水果的優酪乳，可提供大量的蛋白質、鈣、磷、維生素B12和維生素D。取自pexels/Manel and Sean

飲食習慣攸關腸道健康，這已不是什麼秘密；而且除了早餐、午餐和晚餐，連吃什麼零食也很重要。

如果想吃點喀滋喀滋的東西，胡蘿蔔條會比洋芋片好；如果想吃點甜的，水果是比蛋糕更健康的選擇。但是，除了明顯可判斷健康或不健康的零食之外，哪些食之無妨、哪些又該避免？美食與生活網站Parade採訪了英國皇家醫學院腸胃專家梅西爾希（Sara Mesilhy），瞭解她最喜愛的零食以及對其他零食的建議。

腸胃專家最愛的零食

梅西爾希說，優酪乳是她的最愛，尤其是原味，或加入新鮮水果；優酪乳提供大量的蛋白質、鈣、磷、維生素B12和維生素D。其中鈣有助調節消化道肌肉，促進定期排便；蛋白質則有助維持飽足感，減少不健康零食的誘惑。

另外，透過調節腸道中的微生物群對消化系統大有益處。梅西爾希說，優酪乳中的益生菌有助調節微生物群，可預防令人不適的消化道副作用，如腹脹和便秘；但記得選原味或低甜度的，因為調味優酪乳含有大量的添加糖。

堅果是健康脂肪、蛋白質、纖維、維生素和礦物質的良好來源。取自pexels/Far...
堅果是健康脂肪、蛋白質、纖維、維生素和礦物質的良好來源。取自pexels/Farheen

腸胃專家推薦的零食

健康的零食有諸多好處，它們有助於控制兩餐之間的飢餓感、保持體重、增加活力，並為身體提供必要的營養。梅西爾希說，這些好處取決於選擇的零食和數量，她最推薦的是生蔬菜、新鮮水果、堅果、爆米花、黑巧克力和原味優酪乳。

1.生蔬菜和新鮮水果：兩者都含有人體所需豐富的膳食纖維、維生素和礦物質，其中膳食纖維可促進定期排便、減少炎症、有助營養吸收。

2.黑巧克力：可可含量高的黑巧克力含有豐富的多酚（polyphenols），有益腸道健康，可促進腸道好菌的生長和減少炎症，並提高免疫系統；只是要注意含糖量並限制份量。

3.堅果：堅果是健康脂肪、蛋白質、纖維、維生素和礦物質的良好來源，它們的高纖含量是消化系統和腸道運動不可或缺的元素；此外，堅果還含有益生菌和多酚類物質。而梅西爾希透露，她最愛的是杏仁和開心果。

4.爆米花：爆米花屬於全穀物，是纖維的良好來源，還含有多酚類物質。梅西爾希提醒，重要的是選擇沒有添加鹽、糖或不健康油脂的原味爆米花；而她更喜歡用特級初榨橄欖油來自製爆米花。

爆米花屬於全穀物，是纖維的良好來源，還含有多酚類物質。取自pexels/Mo A...
爆米花屬於全穀物，是纖維的良好來源，還含有多酚類物質。取自pexels/Mo Abrahim

此外，梅西爾希依循的原則是，每份零食最多150-250卡路里，每天兩餐之間最多吃兩份零食。

腸胃專家不碰的零食

梅西爾希建議限制含有大量飽和脂肪、糖和鹽的零食，這些營養成分低、熱量又高；包括洋芋片、速食、含糖飲料、糖果和其他不健康的加工零食。她說，洋芋片和其他類似的零食通常用不健康的油煎炸，並含有大量的鹽。

這些油含有大量的歐米茄-6脂肪酸，可以刺激腸道發炎，時間久了還會導致微生物群的不平衡，增加罹患消化性疾病的風險。梅西爾希說，大多數速食店的零食往往含糖量高，導致血糖飆升，隨後出現低血糖症狀，讓人無精打采、昏昏欲睡。

蘇打水、運動飲料和其他含糖飲料通常含添加糖，可能導致體重增加和其他健康問題。碳酸飲料的高糖份和人工甜味劑，也可能破壞腸道內的細菌平衡。

梅西 蛋白質 血糖 蔬菜 醫學

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