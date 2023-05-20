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她用Trader Joe's的2元罐頭 變5道美味晚餐

編譯周靜芝 / 綜合報導
Trader Joe's的希臘鷹嘴豆重10盎司，用檸檬汁、孜然、大蒜和歐芹醃製鷹嘴豆，只賣1.99元。(取自Trader Joe's網站)
Trader Joe's的希臘鷹嘴豆重10盎司，用檸檬汁、孜然、大蒜和歐芹醃製鷹嘴豆，只賣1.99元。(取自Trader Joe's網站)

莫莉·雅當斯(Molly Adams)是名食譜開發人員，近日她分享了用最愛的Trader Joe's超市食品，做出五道迅速又美味的晚餐。

雅當斯說，有天她去Trader Joe's買加了孜然(cumin)和歐芹(parsley)的希臘鷹嘴豆(Greek Chickpeas)，這罐10盎司重，用檸檬汁、孜然、大蒜和歐芹醃製的鷹嘴豆，只花了她1.99元，而且這罐鷹嘴豆超級好用；她分享用蛋白質豐富的鷹嘴豆罐頭變出晚餐的五種方法：

1. 鷹嘴豆泥三明治

雅當斯說，先把醃製好的鷹嘴豆加點橄欖油和幾滴辣醬搗成泥狀，塗在烤好的全麥麵包，上面鋪幾片爽口的生菜。

2. 通心麵沙拉

在一磅煮熟的通心麵中，加入調味好的希臘鷹嘴豆，再撒上碎羊奶酪、切成丁的黃瓜和綠橄欖，擠幾滴新鮮檸檬汁和橄欖油調味，一道風味濃厚的通心麵沙拉，15分鐘便大功告成。

3. 營養豐富的蓋飯

將花椰菜與醃製過的鷹嘴豆一起烤至呈酥脆的金黃色，放在加熱好的Trader Joe's冷凍糙米飯上，淋上芝麻醬(tahini)、再擠幾滴新鮮檸檬汁。

4. 油炸餡餅

在碗裡用叉子將鷹嘴豆搗碎，加入1/2杯麵粉、1/4茶匙發酵粉和一個雞蛋，攪拌至完全混合，然後在煎鍋中倒入橄欖油，每面煎兩到三分鐘，直到呈金黃色、表皮酥脆即可起鍋。

5. 可口又暖胃的湯

想做一道快速、簡單又營養的湯，可用一點橄欖油將切碎的洋蔥炒軟後，加入希臘鷹嘴豆與高湯，燉15至20分鐘，加入羽衣甘藍葉或菠菜煮至變軟。上菜時，滴上橄欖油，並在上面撒上碎的帕瑪森乾酪。

Trader Joe's超市的各式食品，是許多人能迅速做出美味晚餐的原因。(取自...
Trader Joe's超市的各式食品，是許多人能迅速做出美味晚餐的原因。(取自Shutterstock)

Trader Joe's 食譜 蛋白質

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