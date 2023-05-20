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吃醋有理 醫師：飯前喝「蘋果醋」有助穩定血糖

編譯周靜芝 / 綜合報導
專家認為，如果在飯前喝蘋果醋或吃淋上醋汁的沙拉，可以幫助保持血糖平衡。(Getty Images)
專家認為，如果在飯前喝蘋果醋或吃淋上醋汁的沙拉，可以幫助保持血糖平衡。(Getty Images)

談到健康，「糖」可能有負面含義，但糖並不一定都是壞的，我們的血液需要糖來提供能量。血糖偏低，會讓人容易疲勞，而血糖太高同樣也有問題；專家指出，降低血糖的秘密可能就在自家廚房；如果在飯前喝蘋果醋(apple cider vinegar)或吃淋上醋汁的沙拉，可以幫助保持血糖平衡。

網上雜誌「遊行」(Parade)報導，「功能醫學」(functional medicine)倡導者龐貝(Daniel Pompa)醫生指出，反覆的胰島素激增會導致二型糖尿病、心臟病、體重增加、癌症、腎臟疾病和中風等併發症；因此，最重要的是尋求減少胰島素激增的方法，防止這些慢性病的發生。

帕蘭尼薩米(Akil Palanisamy)醫生表示，血糖控制是糖尿病管理的重點，保持穩定的血糖尤其重要，可減少糖尿病併發症的風險，例如神經病變或神經損傷、視網膜病變或視覺損傷和腎臟損傷。

高血糖可能導致幾個嚴重的健康問題，包括二型糖尿病、肥胖、中風、心臟病、代謝問題和慢性炎症。綜合醫學醫師蒙提(Daniel A. Monti)說，這些情況會損害血管、神經和器官，從而影響每個人的整體健康。

蒙提說，目前雖還沒有明確的證據，但初步數據顯示，食用蘋果醋可能有助於控制血糖。

蒙提表示，蘋果醋可能減緩碳水化合物的消化，降低了葡萄糖進入血液的速度；葡萄糖的較慢釋放，可以減少身體為調節血糖水平而需要產生的胰島素。

研究也發現，經常食用蘋果醋可以降低三酸甘油酯，改善高密度脂蛋白膽固醇的水平。

不過，專家也認為有些病人不該嘗試；帕蘭尼薩米表示，經常吃低鉀飲食的慢性腎臟病患者不應該喝蘋果醋，因為它含有鉀。

此外，喝蘋果醋也有些其他的缺點。帕蘭尼薩米說，蘋果醋會損害牙齒的琺瑯質，建議在飲用後用水漱口；蘋果醋也可能讓胃食道逆流或火燒心等胃腸道問題惡化。

血糖 蘋果 糖尿病

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