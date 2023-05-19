帶寵物狗到餐廳OK嗎？馴犬師：不是每隻狗都適合

美國寵物產品協會的數據顯示，越來越多人帶著寵物上餐廳，但許多餐廳依然拒絕顧客攜狗上門。(美聯社)

據美國寵物產品協會(APPA)的數據顯示，目前擁有寵物的家庭已近8700萬，呈上升趨勢，越來越多人尋找適合帶著寵物共享美食的餐廳。儘管有近半數的州允許犬類在戶外就餐，但許多食客和餐廳開始反對攜狗。

美聯社報導，服務性犬隻幾十年來都被要求允許進入餐廳，但允許寵物狗到餐廳的戶外用餐區要到2000年代中期才有少數幾個州通過法律。據密西根州立大學動物法及歷史中心，目前有23個州設有類似法規。

餐廳評價網站Yelp表示，在2021年5月至今年5月間，用戶勾選「允許帶狗」的餐廳過濾條件搜尋量大增58%；現在該平台上有4萬7415家餐廳展示「友善攜狗」的標籤。

但許多餐廳依然拒絕狗狗們。南卡 州一家咖啡 廳Salty Dog Café於1987年開張時允許攜狗，但兩年後就禁止了，營運長史騰斯(Tim Stearns)表示太多狗在吃飯時狂吠、打架、躺在走道上、偷吃孩子們的熱狗。「我們是愛狗人士，但這裡仍是家給人的餐廳。」

擔任服務生10多年的登辛(Julie Denzin)說，她曾看過狗在餐廳露台上流口水、咆哮、大小便，咬過她或撞倒她，也有很多狗過敏或怕狗的客人。登辛認為不用禁止攜狗，但餐廳要規劃適合狗的特定區域或時間。「這不是愛不愛狗的問題，關鍵是無論主人說狗有多麼聽話，都無法確保其他客人的安全和舒適。」

一名佛州 馴犬師史貝爾絲(Maddie Speirs)則說，她有很多客戶是為了訓練狗狗在餐廳能守規矩，但牠們得適應噪音和陌生人互動、長時間在各種食物附近好好待著，這並不適合每隻狗。她建議狗主人們應該仔細想想在外出用餐時享受的是主人還是狗，「如果你覺得這個時光是屬於你的寵物狗，那牠們從中到底得到什麼樂趣？對狗來說，社交互動不像我們以為的一樣有趣。」