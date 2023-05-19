我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

帶寵物狗到餐廳OK嗎？馴犬師：不是每隻狗都適合

編譯廖振堯／綜合報導
美國寵物產品協會的數據顯示，越來越多人帶著寵物上餐廳，但許多餐廳依然拒絕顧客攜狗上門。(美聯社)
美國寵物產品協會的數據顯示，越來越多人帶著寵物上餐廳，但許多餐廳依然拒絕顧客攜狗上門。(美聯社)

據美國寵物產品協會(APPA)的數據顯示，目前擁有寵物的家庭已近8700萬，呈上升趨勢，越來越多人尋找適合帶著寵物共享美食的餐廳。儘管有近半數的州允許犬類在戶外就餐，但許多食客和餐廳開始反對攜狗。

美聯社報導，服務性犬隻幾十年來都被要求允許進入餐廳，但允許寵物狗到餐廳的戶外用餐區要到2000年代中期才有少數幾個州通過法律。據密西根州立大學動物法及歷史中心，目前有23個州設有類似法規。

餐廳評價網站Yelp表示，在2021年5月至今年5月間，用戶勾選「允許帶狗」的餐廳過濾條件搜尋量大增58%；現在該平台上有4萬7415家餐廳展示「友善攜狗」的標籤。

但許多餐廳依然拒絕狗狗們。南卡州一家咖啡廳Salty Dog Café於1987年開張時允許攜狗，但兩年後就禁止了，營運長史騰斯(Tim Stearns)表示太多狗在吃飯時狂吠、打架、躺在走道上、偷吃孩子們的熱狗。「我們是愛狗人士，但這裡仍是家給人的餐廳。」

擔任服務生10多年的登辛(Julie Denzin)說，她曾看過狗在餐廳露台上流口水、咆哮、大小便，咬過她或撞倒她，也有很多狗過敏或怕狗的客人。登辛認為不用禁止攜狗，但餐廳要規劃適合狗的特定區域或時間。「這不是愛不愛狗的問題，關鍵是無論主人說狗有多麼聽話，都無法確保其他客人的安全和舒適。」

一名佛州馴犬師史貝爾絲(Maddie Speirs)則說，她有很多客戶是為了訓練狗狗在餐廳能守規矩，但牠們得適應噪音和陌生人互動、長時間在各種食物附近好好待著，這並不適合每隻狗。她建議狗主人們應該仔細想想在外出用餐時享受的是主人還是狗，「如果你覺得這個時光是屬於你的寵物狗，那牠們從中到底得到什麼樂趣？對狗來說，社交互動不像我們以為的一樣有趣。」

佛州 咖啡 南卡

上一則

三情況 你可能需要人壽保險

下一則

星巴克冰搖沁爽 不加水要加收1元 激怒顧客

延伸閱讀

中國在西沙群島開火鍋店 越南外交部：堅決反對

中國在西沙群島開火鍋店 越南外交部：堅決反對
禁12周後墮胎法案 北卡州參眾議會再通過

禁12周後墮胎法案 北卡州參眾議會再通過
寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000

寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000
「行人地獄」又一樁 台南3歲童過班馬線遭左轉車撞死

「行人地獄」又一樁 台南3歲童過班馬線遭左轉車撞死

熱門新聞

Image by Orna Wachman from Pixabay

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

2023-05-12 12:02
Image by Orna Wachman from Pixabay

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

2023-05-17 12:27
抖音網友在沃爾瑪（Walmart）使用自助結帳機時，差點遭人詐騙、代付了禮卡的錢。Getty Images

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

2023-05-15 11:02
Image by Lucia Grzeskiewicz from Pixabay

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

2023-05-11 13:17
Image by rostichep from Pixabay

五種帳單 不要自動支付以免後悔

2023-05-17 11:22
豐田(Toyota)。美聯社

可開25萬哩 這十款車最耐用

2023-05-16 12:45

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢