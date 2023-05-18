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保持肌膚明亮健康 皮膚科醫生少碰六種食物

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Hans from Pixabay
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愛美之心人人都有，但可惜的是，這世上並沒有能讓肌膚瞬間美麗的萬靈丹。不過，有些飲食的確能幫助你擁有健康的肌膚。

羅德島皮膚科醫師蒂芙尼．利比(Tiffany J. Libby)表示，「病人通常會詢問要怎麼調整飲食，來幫助改善皮膚或控制皮膚病。簡單來說，飲食的確會影響肌膚，我們也正在瞭解更多食物正確影響肌膚的方法。」

以下就是多位皮膚科醫生為皮膚健康而建議少碰的六種食物：

奶製品

乳製品，尤其是高脂牛奶和起司，含有會刺激長青春痘的激素；皮膚科醫師哈斯(Yoram Harth)指出：「牛奶含有一種雄激素前體(androgen precursor)，會增加油脂分泌並堵塞毛孔，而起司大量的飽和脂肪，則會導致身體和皮膚發炎。」

油炸食品

紐約皮膚科醫師桑格維(Asmi Sanghvi)表示，油炸食品充滿反式脂肪和飽和脂肪等有害健康的脂肪，會導致身體發炎，誘發包括青春痘、牛皮癬和濕疹等皮膚病的發生，同時還會分解皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白，導致過早衰老和皺紋的形成。

汽水

汽水中大量的糖分，也是會造成發炎，進而引發皮膚病。桑格維醫師指出，攝入大量糖分會導致身體發炎，讓青春痘、酒糟性皮膚炎和濕疹等皮膚狀況惡化，並破壞皮膚膠原蛋白和彈性蛋白纖維，導致皺紋和過早衰老。他也強調無糖汽水也一樣，因為人工甘味會干擾人體控制飢餓和飽腹感的信號，增加你涉入更多糖分的風險。

另外，汽水中的咖啡因則會使身體脫水，讓皮膚乾燥無光澤，且更容易受環境損害和刺激。

精製碳水化合物

利比醫師指出，精製碳水化合物通常升糖指數(GI)都很高，而高升糖指數食物會讓人長青春痘。美國皮膚科醫學會(AAD)表示，研究雖尚未證實，高升糖飲食和青春痘之間有明確的因果關係，但研究人員推測，高升糖食物會導致發炎，增加油脂分泌。

醃製和加工肉類

邁阿密皮膚科醫師羅伯塔．德爾坎波(Roberta Del Campo)指出，醃製和加工肉類中的硝酸鹽，會導致身體發炎，且已經證實與心臟病、第二型糖尿病和幾種癌症等重大疾病有關，對皮膚健康也是有百害而無一利。

發酵食品、柑橘類水果和菠菜

這類食物雖然營養豐富，但因組織胺含量高，可能會讓有濕疹或酒糟性皮膚炎等問題的人皮膚搔癢。聖地牙哥自然療法醫師德哈拉．西姆斯(Dejarra Sims)解釋，通常情況下，人體會產生二胺氧化酶(Diamine Oxidase)酵素來代謝消化組織胺，但如果你攝入組織胺的速度快於身體能分解的速度，那就會讓既有的皮膚問題復發。不過對多數人而言，組織胺豐富的食物對皮膚無任何不良影響。

指數 牛奶 心臟病

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