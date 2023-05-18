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中小學未來恐喝不到「加味牛奶」 全因1考量

記者張聲肇／綜合報導
農業部基於添加糖分不利孩童健康的考量，正在研究是否禁止中小學提供加味牛奶。圖為亞利桑納州一所小學的學童，在學校餐廳領取午餐。(美聯社)
農業部基於添加糖分不利孩童健康的考量，正在研究是否禁止中小學提供加味牛奶。圖為亞利桑納州一所小學的學童，在學校餐廳領取午餐。(美聯社)

農業部基於添加糖分不利孩童健康的考量，正在研究是否禁止中小學提供加味牛奶，若定案，將於2025學年開始逐步實施，3000萬學童和奶品業者同受影響。

小孩最愛的巧克力牛奶要不見了？這可是教育界的大事，家長、營養專家、校餐負責人紛表意見，更遑論每年賣20億元牛奶製品給學校的業者。

贊成學校禁止加味牛奶的主要論點是，2021年發布的研究顯示，加味牛奶是學校早午餐中最大的添加糖來源，而添加糖是糖尿病和肥胖症的罪魁禍首；反對禁止派則指出，不讓喝加味奶，學生會喝更少奶，連帶9種重要養分減少攝取。

代表全國最大18個學區的「城市學校食物聯盟」執行主席威爾遜(Katie Wilson)說，「不能喝加味牛奶，只能喝純牛奶？你們想要證明甚麼？」

哈佛公衛學院公衛暨營養學教授肯尼(Erica Lauren Kenney)說，從公衛觀點論，限量當然有道理，因為加味牛奶裡，確實添加糖的含量很大。

農業部已提出本學年度學校餐飲指南，但暫緩針對加味牛奶做出建議，不過也在考慮從小學或中學禁起，不管禁不禁，每8盎司牛奶添加糖不得超過10公克的新規定，一定要遵守。

農業部糧食與營養署署長辛迪‧龍(Cindy Long)說，政府鼓勵孩子喝牛奶，也體認有必要減少添加糖的消費。

奶品業者希望加味牛奶持續出現在學校，上個月，提供學校90%牛奶的37家廠商就承諾，會遵守農業部每8盎司奶不得超過10公克糖的規定。

科羅拉多利妥頓公立學校委員會營養部主任顧爾德(Jessica Gould)擔心，孩子少喝奶，鈣質、蛋白質等養分會不夠，新冠病疫期間，巧克力牛奶供應不足，孩子們多數不喝純牛奶，即可證明。

農業部2月公告校餐指南以來，已收到9萬個意見回饋。逐漸降低鹽含量也是農業部的目標。

牛奶 農業部 肥胖

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