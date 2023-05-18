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擺脫糖癮「6步驟」 首先訓練味蕾

編譯周芳苑／綜合報導

即使是不可救拔的「糖食癮君子」，還是有辦法自我馴服、成功戒癮。

註冊營養師德雷爾(Lisa Drayer)為有線電視新聞網(CNN)撰文介紹戒糖戒甜食六步驟，從訓練味蕾起步，循序漸進，最終可擺脫成癮難耐的痛苦。

第一步：訓練味蕾

作法是，逐步減少包括代糖在內的糖分攝取量，並在飲食中加入更多蛋白質和高纖維食物，有助於降低對糖的渴望；攝取蛋白質和纖維時，如果搭配含糖位物可減緩血糖飆升，感到滿足並降低糖分攝取量。

第二步：選擇無糖食品並避免所有含糖飲料

例如可選用不含甜味的全榖麥片或希臘優格，應移除飲料清單上的汽水、能量飲料、運動飲料、果汁飲料，以開水代替。德雷爾說，如果很渴望帶有甜味的碳酸飲料，可在汽泡蘇打水加入少許蔓越莓汁或橙汁，或飲用調味蘇打水，或在開水裡放水果片調味，享受天然甜味，也可飲用花草水果茶。

第三步：喝咖啡或茶時不加糖或少加糖

咖啡店裡的拿鐵或加味咖啡裡的含糖量相當於一罐汽水，甚至更多。

第四步：將水果當成甜點享用

德雷爾建議吃肉桂烤蘋果、莓子或烤梨子，代替餅乾、蛋糕、冰淇淋、糕點和其他甜點。

第五步：小心「隱形糖」

食物有些配料或成分名稱不帶「糖」字，卻含有糖分，如隱形殺手讓人不設防，例如醬汁、麵包、調味品和沙拉醬。德州兒童醫院(Texas Children’s Hospital)資深兒科營養師金恩(Kristi King)說，單包裝醬汁如番茄醬、燒烤醬等往往是隱藏添加糖的主要罪魁禍首。

第六步：查看營養成分標籤

所有食品和飲料必須在標籤上列出糖類含量。要注意，添加糖可能以其他名稱標示，諸如龍舌蘭(agave)、紅糖、玉米甜味劑、玉米糖漿、葡萄糖、蒸發的甘蔗汁、果糖、濃縮果汁、果蜜、葡萄糖、高果糖玉米糖漿、蜂蜜、轉化糖、乳糖、麥芽糖漿、麥芽糖、糖蜜、楓糖漿 、原糖、蔗糖、海藻糖(trehalose)和托比那多糖(turbinado sugar)，品名越多，含糖量越高。

咖啡 蛋白質 德州

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