為瘦身改吃代糖？ WHO警告：反增糖尿病、心血管疾病風險

世界衛生組織最新指南警告，想減肥的人不要食用非糖甜味劑。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)最新指南警告，想減肥的人不要食用非糖甜味劑(non-sugar sweeteners, NSS)，在評估283項研究後發現，長期而言，大人或兒童食用代糖都無助於減肥，甚至有害健康。

據評估，長期食用代糖罹患二型糖尿病 (type 2 diabetes)及心血管疾病(Cardiovascular disease)的機率增加。

世衛 組織營養及食品安全部門負責人布蘭卡(Francesco Branca)提到，以非糖甜味劑取代「游離糖」(free sugar)長期無助於減肥，正確方法是減少游離糖攝取量，例如食用添加天然糖分或無糖的食品及飲料。

布蘭卡說，代糖無營養價值，人們應及早減少食用。

世衛組織說，除了「暨存糖尿病」(preexisting diabetes)患者，勿用代糖的建議適用所有人。

英國研究機構Quadram Institute Bioscience名譽研究員強納森(Ian Johnson)說，新指南是以最新科學文獻的全面評估為依據，若想藉由減少熱量減肥，改吃人造甜味劑不是好辦法。

強納森提醒不要因此認為糖攝取量與體重控制無關，相對的，應減量攝取加糖飲料，用生鮮或輕微加工水果增加甜味。

世衛組織新指南引起低卡路里食品飲料業者反彈，國際組織「卡路里控制委員會」(Calorie Control Council)主席蘭金(Robert Rankin)說，低熱量和無熱量甜味劑有助於控制體重並降低非傳染性疾病風險。

隨機測試發現，與一般糖相較，用代糖減重、減少卡路里攝取量的效果有限，而且造成糖尿病的葡萄糖和胰島素也沒有變化。

觀察性研究也發現代糖對體重的影響極小，卡路里攝取量更完全不變，卻會增加二型糖尿病、高血壓、中風、心臟病 和心臟病死亡機率，甚至有膀胱癌和早逝風險。

許多人認為甜葉菊(stevia products)從植物萃取，較天然，而世衛組織指南提到的代糖包括低熱量或無熱量的合成甜味劑和天然萃取物。克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)研究發現，用以增加甜葉菊等減糖品體積或甜味的赤藻糖醇(Erythrito)與血液凝固、中風、心臟病發作和早逝有關。