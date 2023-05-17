愛吃辛辣食物 究竟對健康是好是壞？

吃辛辣食物對身體健康是好是壞，專家與各項研究各有說法。Getty Images

許多人無辣不歡，加州大學 舊金山分校生理學家朱利爾斯（David Julius）說，吃辛辣食物會產生各種生理反應，例如舌頭、嘴唇的刺痛感以及出汗；但我們都喜歡感官體驗，辛辣食物讓用餐更有趣。

但吃辛辣食物對身體健康是好是壞，以下是專家的說法：

1.它讓你出汗

熱愛辛辣食物的人，想必很熟悉出汗這個直接的身體反應。這是因為辣的食物含有與口腔、胃腸道內神經受體結合的化合物，這些化合物會被熱所激活。

辣椒是許多辛辣菜餚的主要調味品，含有辣椒素，在食用時會與神經受體結合，向大腦發送疼痛信號；花椒、山葵和芥末也會有相同的作用，只是強度較低。

這些神經向大腦發送的信號，就像接觸到真正的火一樣，這就是為什麼身體會開始出汗或臉紅，這是身體自我冷卻的方式。

2.它可能引起胃腸不適

沒有胃病的人，適度吃辣沒有問題；但它可能對消化系統造成炎症，有時導致胃灼熱、胃痛或腹瀉。有胃病的人，當胃粘膜發炎時，特別容易出現腹痛情況。

3.它可能有利健康，但需要更多研究

一項研究發現，食用辛辣食物可能帶來某些健康好處。例如每天補充辣椒素（四、五個哈瓦那辣椒中所含的數量）可以加快新陳代謝，在14周的時間裡，測試者每天多燃燒了200卡的熱量。

2022年一項針對6000多名成年人的研究中，科學家發現，辣椒的攝入量與冠狀動脈壁上的鈣質堆積減少有關，冠狀動脈主要是向心臟輸送血液。但目前還不清楚經常吃辛辣食物，長期是否能減少肥胖 症或心臟病 發作。

至於辛辣食物是提高還是降低罹癌風險，結論不一。某些研究發現，每天食用辣椒與食道癌的風險增加有關，但與胃癌或直腸癌無關。

而一些實驗發現，辣椒素和花椒中的胡椒鹼可能有助阻礙或破壞乳腺癌細胞 ，但這些發現是否可應用於治療，目前尚不可知。

2015年一項針對中國近50萬人的研究發現，那些連續幾年每周吃六到七次辛辣食物的人，與那些每周吃不到一次的人相比，死亡風險降低了14%。研究人員認為，這可能與辛辣食物的抗氧化和抗炎功能有關，可防止如糖尿病 和某些類型的心血管疾病。

4.可能發生嚴重反應

在少數情況下，非常辣的辣椒曾引發嚴重的生理反應，如頭痛欲裂或嘔吐，甚至發生嚴重到使人食道破裂；但這種情況對普通人來說很少見。

朱利爾斯說，如果剛吃下一口超過所能承受的辛辣食物，最好是去取些脂肪含量高的食物，如一杯牛奶或一勺酸奶。辣椒素是脂溶性化合物，意即無論喝多少水，都不會溶於水，吃些帶有脂肪的食物有助於將辣椒素吸出。