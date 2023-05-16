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女肉販推出高品質肉蔬香腸 健康愛地球

編譯徐薏茹／即時報導
Seemore Meats & Veggies。圖取自Seemore Meats & Veggies臉書
Seemore Meats & Veggies。圖取自Seemore Meats & Veggies臉書

出生於波士頓的第四代女性肉販卡菈·尼可萊蒂 (Cara Nicoletti)創立Seemore Meats & Veggies，其願景是在公開透明且具有生態保護意識的框架下，結合新鮮農產品與供應商人道飼養的肉類，改變美國與肉類的關係。

尼可萊蒂接受「早安美國」(Good Morning America)訪問表示：「香腸的名聲不太好，但香腸真的是世界上第一批製造時具有永續性意識的食品之一，同時也是最古老的人造食品之一，其製造的目的是利用動物的每一個部位，我想這是我如此受其吸引的部分原因。」

尼可萊蒂從小在肉類產業長大，她回憶起兒時放學後在祖父與叔祖父的肉店Sallet's度過的時光。在那裏她第一次跟著祖父薩萊特(Seymour Salett)學習做生意，現已退休、93歲的薩萊特在家族商店工作了60年。

尼可萊蒂大學期間與畢業後在紐約市餐廳工作，再度接觸自己熟悉的產業，「我發現自己很快就受到肉類備料、肉類製造吸引，因為我工作的餐廳內有許多浪費的情況，我希望解決這一問題，我從很小時就深知不要浪費動物身上任何東西。」

約14年前，尼可萊蒂在當時新開業的知名布魯克林肉店The Meat Hook擔任學徒，肉店附近有個綠色市集，尼可萊蒂獲得靈感，結合高品質的碎肉與未售出、賣相不佳的蔬菜，製作成香腸。

她說：「這不僅讓我的客戶能少吃點肉，更重要的是，讓更多人以合理的價格獲得真正品質好的肉，因為香腸相當便宜，而這樣做似乎讓我的產量雙倍成長，我跟不上需求。」

尼可萊蒂最終採用這一想法，擴展為全面的業務，並於2020年完成合作網路，推出Seemore Meats & Veggies。

傳統的香腸含有約98%的肉及2%的乾燥蔬菜或香料，而Seemore Meats & Veggies的香腸則含有接近70%的肉與最多35%的新鮮蔬菜。

尼可萊蒂肉店的香腸有各種創意的風味，如雞肉羽衣甘藍青醬、雞肉綠辣豆醬(chili verde)、烤馬鈴薯等。

Seemore Meats & Veggies的熱門產品現在在全國許多通路販售，包括Whole Foods、Target、Sprouts，以及其他獨立的專業雜貨店。

蔬菜 紐約市 退休

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