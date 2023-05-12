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熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

編譯周靜芝 / 綜合報導
得舒（DASH）飲食和地中海飲食都是對心臟健康有益的飲食法。Getty Images
得舒（DASH）飲食和地中海飲食都是對心臟健康有益的飲食法。Getty Images

美國心臟協會（American Heart Association, AHA）日前公布了一份報告，根據該協會心臟健康飲食指南，針對10飲食法進行排名。研究人員發現，一些熱門的飲食法如生酮飲食（Keto Diet）、原始人飲食（Paleo Diet）在心臟健康上排名最低。

營養學家費勒（Maya Feller）說，研究人員使用美國心臟協會的心臟健康飲食標準作為評比基礎，其中包括有限脂肪、飽和脂肪、膽固醇、反式脂肪或鈉的營養要求。

結果發現，碳水化合物含量很低的阿特金斯（Atkins）飲食，或是脂肪含量很高的生酮飲食，得分都較低。費勒說，這兩種飲食短期看，能達到體重下降、改善血脂和血糖；但從長期看，卻可能增加低密度脂蛋白或高膽固醇，這些壞膽固醇會提高罹患心臟病的風險。

低碳水化合物和高脂肪飲食，如生酮飲食和原始人飲食，在AHA的評比中得分最低。AHA在報告中表示，對水果、全穀物和豆類的限制可能會導致纖維攝取量不足；此外，有些飲食方法的脂肪含量很高，但未限制飽和脂肪。攝入高量的飽和脂肪和低量的纖維，都與罹患心血管疾病有關。

在AHA的評分表上，得舒（DASH）飲食、地中海飲食、海素飲食（pescatarian diet）和純素飲食是得分最高的，前兩種飲食有助於改善高血壓，降低罹患心臟病的風險。

費勒指出，排名較前的飲食法，多半含有大量的海鮮、豆類、好的碳水化合物和纖維。整體來說，這些真正富含水果、蔬菜、瘦肉的飲食模式，是增強心血管健康的途徑。

AHA排名較前的飲食通常還包括蔬菜、海鮮、瘦肉蛋白、堅果、種子和富含鉀的食物。

費勒說，不必將碳水化合物和脂肪完全從飲食中剔除，最好是找到一種適合個人的飲食模式。她說，我們需要碳水化合物作為大腦的燃料和能量；並用單元和多元不飽和脂肪酸取代飽和和反式脂肪，例如堅果、種子和一些水果（如橄欖和酪梨），都是有益心臟健康的選擇。

心臟病 蔬菜 高血壓 血糖 心血管疾病

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