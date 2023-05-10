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常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

編譯周靜芝 / 綜合報導
均衡攝取水果、瘦肉和蔬菜為主的地中海飲食是對肝臟有益的養生方法。Getty Images
均衡攝取水果、瘦肉和蔬菜為主的地中海飲食是對肝臟有益的養生方法。Getty Images

肝臟是沈默的器官，我們可能沒有意識到它做了多少事情：從清除血液中的毒素到促進消化，以及儲存維生素供身體使用等。雖然肝臟平時不會喊累，但有些食物和飲料可以給辛勤工作的肝臟更多動力，並有助於預防或對抗某些肝臟疾病。

肝臟專家林登梅爾（Christina Lindenmeyer）說，肝臟是身體唯一能自我再生的器官之一，如果受到感染或損傷，但你過著健康的生活並吃正確的食物，肝臟有可能自我癒合。"

食物如何幫助肝臟功能

可以透過肝臟所需的營養來維持肝臟健康，均衡攝取水果、瘦肉和蔬菜為主的地中海飲食是對肝臟有益的養生方法。以下是林登梅爾說明可以在飲食中加入哪些「愛肝」食物：

1.咖啡

早上喝杯咖啡不僅讓你的一天開始清醒，許多研究也發現，定期飲用含咖啡因的咖啡對慢性肝病患者有積極影響。林登梅爾說，證據顯示，咖啡可降低肝臟酶，它可以改善肝臟的炎症。林登梅爾說，重要的是，要喝黑咖啡，而不是加了糖和奶精的。

2.茶

對於不喝咖啡的人來說是個好消息：茶也可能對肝臟有類似的好處。2016年一項研究發現，綠茶可能有助於預防肝癌；不過這仍有待更多的研究，來充分瞭解茶對肝臟健康的好處。

3.魚和雞肉

肝臟的重要工作之一是處理不同的蛋白質、脂肪和碳水化合物提供身體使用。林登梅爾說，因此吃足夠的瘦肉蛋白很重要，這些健康的蛋白質促進均衡的飲食，也幫助肝臟完成重要的工作。素食者可以選擇：扁豆、毛豆、豆腐、堅果、豌豆來攝取好的蛋白質。

4.橄欖和橄欖油

無論是喜歡直接吃橄欖，還是喜歡用橄欖油加檸檬做沙拉醬，都有助於促進肝臟健康。橄欖富含維生素E和抗氧化劑，兩者都是肝臟需要的營養素。林登梅爾說，橄欖油可以提高好膽固醇，對肝臟產生保護作用，防止脂肪肝，同時對心臟也有好處。

5.堅果

堅果營養價值很高，不僅有大量的健康膽固醇，還含有豐富的維生素E，這已證實有助於罹患脂肪肝者。林登梅爾表示，堅果的蛋白質含量也很高，罹患晚期肝病或企圖減緩肌肉流失，每天每公斤體重吃一克蛋白質（或更多）會有幫助。例如體重在150磅左右，每天應吃68克的蛋白質，可試著吃杏仁、榛果、開心果、松子、南瓜子等。

6.綠葉蔬菜

肝臟負責控制體內血栓的形成，維生素K是協助肝臟發揮此一作用的關鍵營養物質。林登梅爾說，綠葉蔬菜如菠菜的維生素K含量很高，對肝臟有好處；此外，這些綠色蔬菜也富含穀胱甘肽（glutathione），這是一種健康的抗氧化劑，對肝臟也有幫助。在飲食中應盡量攝取的綠葉蔬菜如：菠菜、甘藍、微型菜苗（Microgreens）、蘿蔓、捲心菜、油菜。

7.莓果類

食物中的抗氧化劑是肝臟（和身體其他部分）會感謝你的事，林登梅爾說，抗氧化劑可保護和減少炎症對肝臟的影響，例如藍莓便含有豐富的抗氧化劑。雖然仍需要更多數據，但一系列的研究已顯示，蔓越莓和藍莓可以改善肝臟健康。

8.燕麥片

燕麥片能提供健康的纖維，林登梅爾說，有慢性肝病史的人，更需要保持腸道定期蠕動、避免便秘。2017年的一項研究也顯示，由於燕麥片含有大量被稱為β-葡聚糖的可溶性纖維，也有助於預防肥胖和炎症。想在飲食中添加更多的燕麥片，試著購買鋼切燕麥（steel-cut oats）或全穀燕麥（whole-grain oats），而不是即食燕麥片，以避免攝入過多的添加糖。

咖啡 蛋白質 蔬菜 肥胖 肌肉

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