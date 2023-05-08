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奶油是否該冷藏 塗麵包派和保風味派吵不休

編譯陳韻涵／即時報導
奶油。Image by congerdesign from Pixabay
奶油。Image by congerdesign from Pixabay

奶油是否該冷藏，塗麵包派與保存風味派為此爭論不休。

華爾街日報報導，49歲的小企業老闆、作家，以及三個孩子的媽喬爾·默策爾(Joelle Mertzel)正努力說服聯邦官員，奶油放室溫不冷藏安全無虞。 

14年前某個晚上，默策爾忘記把奶油冰進冰箱，隔天早上意外發現室溫奶油更方便塗抹吐司。她說：「我的生活從那一刻起在諸多方面改變。」

默策爾之後寫了一本關於奶油改變生活的童書，書名為「為奶油改變生活」(Change Your Life for the Butter，暫譯)，並研發一系列附有上掀式蓋子的奶油碟，以免碰到軟化的奶油。

默策爾形容，傳統的奶油碟「宛如火車事故現場，把蓋子弄得很噁心」。

食安專家指出，奶油通常不需要一直冰著；由於奶油經過巴氏消毒而製成，在室溫儲存也很安全，主因是其成分富含脂肪但含水量低。此外，加鹽奶油通常可以保鮮更長時間。

默策爾今年向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)請願，希望由當局發布官方指南，確證奶油可以不用冷藏，且能於室溫儲藏三周。

但是負責監督奶油食安的FDA部門無動於衷，FDA給餐廳與餐飲業的指南仍建議不要讓奶油退冰超過四到六小時；然而，FDA 2001年一項研究指出，「長久以來，傳統奶油和人造奶油在沒有時間、溫度控制的情況下，依然很安全」。

訂定奶油分級標準(A或AA)的農業部(USDA)則建議奶油放室溫頂多一、兩天。威斯康辛大學一名研究員指出，不冷藏奶油沒有安全問題，而是品質或風味的問題，奶油最終會有油餿味，但是吃了不會生病。

在抖音(TikTok)上暱稱「調味品克萊爾」(Condiment Claire)的克萊爾‧丁哈特(Claire Dinhut)喜歡吃厚實的冷藏加鹽奶油，她以丹麥文「tandsmør」形容：一口咬下厚奶油塊，並在奶油塊上留下齒痕。

丁哈特說：「我超愛咬奶油塊的口感，而不是讓奶油在土司上融化。」

曾任法國總統戴高樂私廚的名廚兼食譜作家貝潘（Jacques Pépin），也讚美冷藏奶油，「冷奶油放在嘴裡更能嘗到其鮮甜」。他有方法在奶油未軟化的情況下塗在麵包上：用蔬菜削皮刀把奶油削成片狀。

FDA 華爾街 食譜

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