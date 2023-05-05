辣醬突然辣翻天 連鎖餐廳招怨聲

墨西哥料理連鎖店Chipotle。路透

墨西哥 料理連鎖店Chipotle疑似將熱門綠蕃茄紅辣椒莎莎醬(Tomatillo-Red Chili Salsa)辣度調高，招來消費者抱怨，甚至在網路上引爆爭論。

愛吃辣的人樂見醬汁便辣，但其他人卻無法忍受新辣醬帶來的刺痛感。不過Chipotle始終否認改變了醬汁的配方。Reddit網站上，粉絲甚至針對Chipotle是否把店內最辣的醬汁給調辣一事，吵了超過一年。不少TikTok 用戶也拍攝影片，質疑辣醬為什麼突然變超辣。

這問題甚至還引起了華爾街 日報的注意，名為斯特里克蘭(Jordan Strickland)的一位女消費者受訪時表示：「我以為或許是我自己想多了，本來就這麼辣，只是我太弱了。我當時想，或許我無法吃辣莎莎醬了。我覺得它們應該要回到以前那樣，那樣就夠辣了。」

但也有人反對，布萊克(Jordan Black)受訪時就反嗆表示：「它是叫辣莎莎醬，如果受不了，那就點中辣版。」

TikTok用戶霍華德 (Kristi Howard)在2022年12月時曾發布一段影片，展示自己吃Chipotle玉米卷搭配綠蕃茄紅辣椒莎莎醬，並堅稱這個醬在近期變更辣了；TikTok用戶蘇菲亞(Sophia)也特別拍片回應表示，她以前可以直接淋辣醬來吃，現在用薯條沾一點點吃都受不了。

Reddit擁有5萬人的Chipotle相關貼文中，辣醬變辣的問題更是成了過去幾個月的熱門討論話題，不少Chipotle死忠粉絲認為，身體已經記住辣醬應有的味道，任何變化都逃不過他們的舌頭，包括變得越來越辣的辣醬。

華爾街日報特別把Chipotle的辣醬送到實驗室進行測試；而結果顯示，根據測量辣椒素/辣度的史高維爾單位(Scoville unit)，來自全國Chipotle的辣醬樣本，辣度為2730單位到3420單位；逾3000單位的程度已經比不少市面上知名的辣醬品牌都還要辣，包括Cholula、Tapatío和是拉差（Sriracha）。

Chipotle最終發現，公司所使用產自印度某些地區的辣椒，本季的辣度較過去幾年更高。